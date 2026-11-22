Li Ming, asociatul lui Alice Huang, amanta fostului CEO al Nvidia Jensen Huang, a fost implicat în culisele unei afaceri suspectate că ar fi facilitat transferul către China comunistă al unor echipamente informatice avansate, scrie The Wall Street Journal. Ming este un cetățean chinez în vârstă de 52 de ani, care se află în prezent în libertate pe cauțiune în Singapore și locuiește într-o vilă de lux, pe o stradă din apropierea ambasadei chineze.

Potrivit unor persoane familiarizate cu situația, Li Ming a fost unul dintre principalii operatori ai unei rețele de companii implicate în transportul ilegal către China al unor cipuri Nvidia destinate inteligenței artificiale și supuse restricțiilor de export. Rețeaua includea Megaspeed, o companie cu sediul în Singapore, în care Alice Huang, amanta lui Jensen Huang, ocupa funcția de director general.

Aceleași surse spun că Li Ming era implicat direct în activitatea Megaspeed și participa la deciziile importante, având totodată un rol și în alte companii care comercializau cipuri Nvidia.

Autoritățile din Singapore l-au pus sub acuzare pe Li și pe alte persoane în februarie 2025, într-un dosar de fraudă legat de presupusul transfer al unor cipuri Nvidia prin intermediul unor țări terțe. Megaspeed nu a fost însă inclusă în acuzațiile formulate atunci.

Procurorii din Singapore spun că Li Ming a cumpărat servere echipate cu cipuri Nvidia și a indus în eroare furnizorul american, afirmând că echipamentele erau destinate companiei sale locale, Luxuriate Your Life.

În realitate, potrivit acuzațiilor, serverele ar fi fost trimise în Malaysia și apoi într-o a treia țară, care nu a fost identificată public. Avocații lui Li Ming au refuzat să comenteze.

Potrivit unor persoane familiarizate cu afacerea, Li Ming lucra de mai mulți ani cu Alice Huang și cu soțul acesteia, Kang Wei. În 2021, cei doi soți au înființat împreună cu Li Ming o companie de servicii de cloud computing, numită Century Longteng, conform registrelor comerciale din China.

În ianuarie 2023, Li Ming a apărut într-o fotografie publicată pe rețelele sociale, care documenta vizita sa la o companie de echipamente pentru inteligență artificială din Shanghai. În descriere, acesta era prezentat drept director de strategie al Century Longteng.

În aceeași perioadă, administrația Biden introdusese restricții asupra vânzărilor de semiconductori Nvidia către RP Chineză. Companiile chineze interesate de cele mai performante cipuri pentru inteligență artificială aveau două posibilități: să acceseze legal puterea de calcul a Nvidia din afara Chinei, ceea ce presupunea transferuri complicate de volume mari de date peste granițe, sau să introducă ilegal echipamentele în țară.

Sursele citate susțin că Li Ming, Alice Huang și Kang Wei au început să construiască o rețea de parteneri în Asia de Sud-Est, prin care să direcționeze către clienții chinezi capacitatea de calcul avansată.

Cei trei au achiziționat divizia din Singapore a unei companii chineze de jocuri video și au redenumit-o Megaspeed. Alice Huang, amanta fostului CEO al Nvidia, a fost înregistrată ca director al firmei.

După ce a informat Nvidia că gigantul chinez Alibaba era unul dintre principalii săi clienți, Megaspeed a fost acceptată, în noiembrie 2023, în programul de parteneriat cloud al companiei americane. Acest statut îi oferea prioritate la achiziționarea celor mai noi cipuri Nvidia.

Megaspeed a adus servere în Malaysia și a furnizat către Alibaba servicii legale de calcul în afara Chinei. Unele dintre aceste servere ar fi fost însă trimise, încălcând restricțiile americane privind exporturile, către o companie de tehnologie din Shanghai, Century Litong.

Potrivit registrelor comerciale, Century Longteng a fost un acționar important al Century Litong până în 2024.

Nvidia a declarat că a inclus Megaspeed pe o listă internă de companii cărora nu le mai vinde produse, în iunie 2025, în perioada în care autoritățile americane și cele din Singapore investigau firma.

Megaspeed a afirmat că desfășoară activități comerciale legitime și legale și că Alice Huang a părăsit compania în august 2025. Autoritățile din Singapore au precizat că au audiat-o în legătură cu suspiciunile de contrabandă, după care i-au permis să plece din țară, dar i-au interzis să revină.

După plecarea lui Alice Huang, Megaspeed și-a redus considerabil activitatea publică în Singapore. Însă echipa din spatele companiei ar conduce acum o nouă afacere, numită Novagate Cloud, potrivit persoanelor familiarizate cu activitatea acesteia.

Înființată în 2025, Novagate se prezintă pe propriul site drept partener cloud al Nvidia și afirmă că operează cel puțin două centre de date echipate cu cele mai noi cipuri Blackwell ale companiei americane.

În primele cinci luni ale acestui an, Novagate ar fi primit, prin intermediul uneia dintre entitățile sale din Malaysia, echipamente în valoare de cel puțin 300 de milioane de dolari, care conțineau cipuri Nvidia, conform documentelor de transport consultate de publicație.

Novagate îi menționează în documentele sale pe doi cetățeni din Singapore, în funcțiile de director și secretar al companiei. Ambii ocupă aceleași funcții și într-o altă firmă controlată de un director al unei companii afiliate Century Litong din Singapore.

Respectivul director a fost pus recent sub acuzare în Singapore pentru fapte similare celor de care este acuzat Li. Avocatul acestuia a refuzat să comenteze, iar Novagate nu a răspuns solicitărilor de informații.

Alice Huang și soțul ei, Kang Wei, nu au putut fi contactați pentru a comenta, precizează WSJ.

În luna mai, firma Culper Research, care pariază împotriva acțiunilor Nvidia, a publicat un raport în care susținea că Novagate ar putea avea legături cu Megaspeed.

Printre argumentele invocate se numărau asemănările aproape identice dintre site-urile celor două companii și faptul că unul dintre directorii Novagate avea aceeași adresă cu sediul Megaspeed.

Li Ming se află în prezent în libertate pe cauțiune, iar dosarul penal în care este judecat este în continuare pe rol. Potrivit persoanelor familiarizate cu situația, acesta locuiește într-o zonă exclusivistă din Singapore.