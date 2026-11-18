Fostul CEO al Nvidia, Jensen Huang, urmează să depună mărturie publică în fața Comisiei Bancare a Senatului Statelor Unite, potrivit unei surse familiarizate cu situația, citate de Fox News.

Data audierii nu a fost stabilită deocamdată. În paralel, Jensen Huang este așteptat să răspundă întrebărilor a trei comisii ale Camerei Reprezentanților, într-o audiere cu ușile închise programată pentru 1 decembrie, în cadrul unei anchete a Congresului privind posibile riscuri de securitate națională asociate activității Nvidia.

Consilierul juridic general al companiei, Tim Teter, va fi, la rândul său, audiat cu ușile închise pe 2 decembrie. Investigația Congresului are loc într-un moment dificil pentru producătorul de cipuri, care se confruntă atât cu întrebări privind activitatea sa, cât și cu schimbări importante la nivelul conducerii.

Nvidia caută în prezent un director general permanent, după ce Jensen Huang a demisionat săptămâna trecută din funcțiile de președinte, CEO și membru al consiliului de administrație. Compania ia în calcul atât persoane din interiorul organizației, cât și candidați din afara acesteia.

Președintele consiliului de administrație, Harvey Jones, a declarat marți, în cadrul conferinței de presă a companiei, că Nvidia a angajat firma de recrutare executivă Heidrick & Struggles pentru a coordona procesul de selecție.

„Din punctul de vedere al consiliului de administrație, luăm căutarea foarte în serios. Vom analiza atât candidații interni, cât și candidații externi”, a afirmat Jones.

Acesta a precizat că procesul va fi unul amănunțit și că obiectivul este găsirea unui nou director general cât mai curând posibil, fără ca decizia să fie grăbită.

„Căutarea va fi amănunțită și dorim să instalăm CEO-ul, CEO-ul permanent, cât mai repede posibil, dar nu vom grăbi numirea CEO-ului înainte de a găsi exact persoana potrivită”, a spus președintele consiliului de administrație.

Jones a exclus, totodată, posibilitatea revenirii lui Huang la conducerea companiei, după ce acesta a demisionat în urma scandalului de spionaj. El a subliniat că demisia fostului director general a fost voluntară și că decizia a fost acceptată în unanimitate de membrii consiliului.

„Jensen Huang a demisionat în mod voluntar din funcțiile de președinte, CEO și membru al consiliului de administrație”, a declarat Jones la începutul apelului privind rezultatele trimestriale ale Nvidia.

„Consiliul de administrație al Nvidia a acceptat în unanimitate demisia sa și nu intenționează să-l restabilim pe Jensen în funcția de CEO”, a adăugat acesta.

Conducerea companiei nu a oferit însă detalii despre motivele plecării lui Huang și nici despre ancheta aflată în desfășurare. Jones a precizat că reprezentanții Nvidia nu vor discuta aceste subiecte în cadrul prezentării rezultatelor financiare și că vor comunica informații suplimentare atunci când va fi cazul.

Directorul financiar Colette Kress, care a preluat temporar atribuțiile de CEO și ocupă funcția de CFO din 2013, a încercat să transmită investitorilor că schimbarea conducerii nu va modifica direcția strategică a companiei.

„Ambiția noastră nu se va schimba. Pasiunea noastră de a inova nu se va schimba, iar angajamentul nostru față de clienți, parteneri și acționari nu se va schimba”, a declarat Kress.

Primul raport financiar trimestrial publicat de Nvidia după plecarea lui Huang a fost urmărit cu atenție de investitori, fiind considerat un test important pentru evoluția sectorului inteligenței artificiale. Raportul a acoperit ultimele trei luni încheiate la 25 octombrie.

Compania a anunțat venituri de 115,8 miliarde de dolari și un câștig diluat pe acțiune de 2,70 dolari. Ambele rezultate au depășit estimările analiștilor. Potrivit datelor compilate de LSEG, piața anticipa câștiguri de 2,48 dolari pe acțiune și venituri de 109,1 miliarde de dolari.

Colette Kress urma să conducă și conferința telefonică organizată după publicarea rezultatelor, în cadrul căreia investitorii și analiștii discută performanța financiară și strategia companiei.

În același timp, Nvidia se află în atenția Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC), care investighează, potrivit informațiilor publicate de The Wall Street Journal, dacă producătorul de cipuri a furnizat investitorilor informații înșelătoare. Ancheta civilă ar include întrebări referitoare la modul în care compania și-a prezentat informațiile către piață, însă amploarea investigației nu era clară la momentul relatării.

Informațiile despre verificările SEC au apărut pe fondul criticilor la adresa companiei și al relatărilor privind viața personală a lui Huang. Potrivit materialelor citate în presa americană, fostul director general ar fi avut relații extraconjugale, inclusiv una cu o persoană despre care s-a afirmat că ar fi fost spion chinez. Aceste informații au fost prezentate în relatările despre plecarea sa, însă nu au fost oferite detalii care să stabilească o legătură directă între ele și anchetele autorităților.

Acțiunile Nvidia au pierdut peste 10% din valoare de la plecarea lui Huang, conform The Wall Street Journal. Evoluția titlurilor este urmărită atent de investitori, în condițiile în care compania ocupă un loc important pe piața procesoarelor utilizate în dezvoltarea și funcționarea sistemelor de inteligență artificială.

SEC și Nvidia nu au putut fi contactate imediat de Fox News Digital pentru a comenta informațiile despre anchetă.

Astfel, compania se confruntă simultan cu procesul de desemnare a unui nou director general, audieri în Congres privind posibile implicații de securitate națională și o investigație a autorității americane de supraveghere a piețelor financiare. Deocamdată, consiliul de administrație nu a anunțat un calendar pentru numirea succesorului lui Huang, iar data audierii publice în fața Comisiei Bancare a Senatului rămâne, de asemenea, necunoscută.