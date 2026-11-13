Ce i-a spus Jensen Huang lui Trump înainte de demisie

Președintele Donald Trump a dezvăluit joi că fostul CEO Nvidia, Jensen Huang, l-a sunat cu o zi mai devreme pentru a discuta despre consecințele plecării sale, spunând că directorul tehnologic „trece prin iad” și se concentrează pe soția și familia sa, potrivit Fox News.

Într-o discuție cu comentatorul Stephen A. Smith, Trump s-a întrebat dacă Jensen Huang trebuie să demisioneze, cu excepția cazului în care autoritățile stabilesc că femeia implicată în aventura sa extraconjugală a fost un agent al serviciilor secrete chinezești.

„Ei bine, important este dacă femeia a fost spion. Și nu știu dacă acest lucru a fost deja stabilit. Dar dacă femeia a fost spion, da. Dacă femeia nu a fost spion, poate ar fi fost diferit”, a spus Trump, adăugând că îl consideră de mult timp pe Huang „un om bun” și „un talent extraordinar”.

Trump a spus că Huang l-a contactat direct miercuri, pe măsură ce controversa a escaladat.

„Am vorbit cu el ieri. Trece prin iad. Ceea ce îi pare cel mai rău este soția și familia sa”, i-a spus Trump lui Smith. „Sunt președinte și m-a sunat. Și mi-a spus ce le-a făcut soției și familiei sale, despre asta a vorbit.”

Liderii Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților negociază activ cu fostul CEO Nvidia, Jensen Huang, pentru a se prezenta pe Dealul Capitoliului pentru a depune mărturie înainte de sfârșitul actualului Congres, în timp ce președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, Republican din Louisiana, a semnalat joi că susține o posibilă citație dacă discuțiile stagnează.

Surse din Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților au declarat pentru Fox News că sunt în discuții cu echipa lui Huang cu privire la o dată la care va depune mărturie, avertizând că toți cei trei președinți ai comisiei relevante sunt pregătiți să își folosească puterea de citație dacă acesta nu este de acord să depună mărturie.

„China a fost o problemă importantă aici”, le-a declarat Johnson reporterilor, exprimându-și sprijinul pentru controale mai stricte asupra exporturilor de cipuri de inteligență artificială avansată către Beijing și spunând că există „un consens în curs de dezvoltare în Congres” în urma evoluțiilor recente.

Acțiunile Nvidia au închis în scădere cu aproximativ 5% joi - și cu aproximativ 14% sub nivelul lor de acum un an - după ce producătorul de cipuri a numit-o pe directorul financiar Colette Kress în funcția de CEO interimar.