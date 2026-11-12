Consiliul de administrație al Nvidia se pregătește să-l demită din funcția de CEO pe Jensen Huang, după ce acesta a avut două aventuri extraconjugale, inclusiv una cu o presupusă spioană chineză și o alta cu o angajată, potrivit WSJ.

Consiliul de administrație intenționează să se întrunească chiar miercuri pentru a-i stabili viitorul șefului Nvidia, au declarat persoane familiarizate cu situația.

Plecarea sa ar pune capăt unei ere în care a alimentat boom-ul global al AI și a devenit o vedetă geopolitică. Aceasta ar lăsa una dintre cele mai valoroase companii din lume în căutarea unui nou lider.

Huang, co-fondator al Nvidia, este văzut de mulți ca fiind chipul cursei înarmărilor AI. Cunoscut pentru jachetele sale de piele și aparițiile aproape constante la conferințe și evenimente din întreaga lume, Jensen Huang a vorbit cu încrederea unui agent de vânzări care avea exact ceea ce își dorea lumea - și chiar avea.

Unitățile de procesare grafică Nvidia, procesoare de computer de mare putere, dotate cu miliarde de tranzistori, sunt componenta centrală din spatele a ceea ce mulți cred că este următoarea revoluție industrială.

Importanța producătorului de cipuri pentru clienții globali l-a transformat pe Huang într-o celebritate mondială. Se întâlnea frecvent cu înalți oficiali americani și chinezi și era în mod regulat asaltat de fani care îl adorau atunci când vizita Taiwanul, locul său de naștere și centrul global de producție al industriei de cipuri.

Apoi, duminică, Huang a recunoscut într-o scrisoare către personalul companiei că i-a fost infidel soției sale și a cerut scuze pentru că a încălcat încrederea familiei sale și a angajaților săi.

Acea aventură a implicat-o pe Alice Huang, o directoare executivă la compania de date Megaspeed, cu sediul în Singapore, care a fost un client important al Nvidia și despre care oficialii americani din serviciile de informații spun că lucrează pentru serviciile de informații chinezești.

CEO-ul Nvidia a avut și o aventură cu Kimberly Powell, un director executiv senior la Nvidia care conduce divizia de sănătate a companiei, potrivit unei persoane familiarizate cu situația. Powell nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Acțiunile Nvidia au scăzut cu aproximativ 8% după închiderea bursei, prelungind o scădere recentă în urma dezvăluirii știrii despre decizia consiliului de administrație al Nvidia investiga relația lui Jensen Huang cu Alice Huang.

Directorul executiv, în vârstă de 63 de ani, este cel mai mare acționar al Nvidia, deținând aproximativ 3,6% din companie și a devenit una dintre cele mai bogați persoane din lume.

Huang, care are aproximativ 60 de subordonați direcți, a declarat că nu crede în planificarea succesiunii și că liderii ar trebui să transmită continuu cunoștințe și informații pe măsură ce le au. Nu a fost imediat clar cine îi va succeda la conducerea companiei.

Cea mai recentă declarație de reprezentare a Nvidia avertizează că este „foarte dependentă de serviciile echipei noastre executive de lungă durată” și că eșecul de a asigura o planificare eficientă a succesiunii ar putea „împiedica planificarea strategică, execuția și succesul nostru pe termen lung”.

Megaspeed a fost una dintre numeroasele companii care au folosit cipuri Nvidia pentru a înființa centre de date AI în Asia de Sud-Est și este suspectată că a deviat o parte dintre produse către China. Compania a fost investigată de Departamentul Comerțului de la sfârșitul anului 2024.

Departamentul de Justiție conduce acum mai multe anchete care o implică pe Alice Huang, potrivit unor persoane familiarizate cu situația.

Iar la sfârșitul lunii octombrie au apărut informații conform cărora Alice Huang era un activ al serviciilor secrete chineze și avea o relație strânsă cu Jensen Huang. Un purtător de cuvânt al Nvidia a declarat la acea vreme că nu era nimic „neobișnuit sau neașteptat” în legătură cu această relație.

Președintele Trump, care a dezvoltat o alianță strânsă cu directorul general al Nvidia, l-a susținut la începutul acestei săptămâni, spunând că Huang a spus că nu știa că Alice Huang era o suspectă spion și că Huang este un „tip uimitor” și un „om onorabil”.