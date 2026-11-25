Președintele Statelor Unite, Donald Trump, are un interes financiar direct în evoluția volatilă a companiei Nvidia de pe piața bursieră, deținând acțiuni în valoare de zeci de milioane de dolari. Potrivit documentelor de declarare a situației financiare analizate de CBS News, liderul de la Casa Albă a fost la un pas de pierderi majore, dar a ajuns să înregistreze câștiguri considerabile după ce a intervenit personal pentru a-l readuce la conducerea producătorului de cipuri pe directorul general Jensen Huang.

Situația financiară a președintelui american a fost direct influențată de turbulențele recente de la vârful Nvidia. Jensen Huang a demisionat în urmă cu două săptămâni, pe fondul unor informații privind o legătură cu o presupusă spioană chineză, care conducea o firmă acuzată de deturnarea cipurilor Nvidia către China, dar și al unei alte presupuse relații cu o subordonată.

Revenirea lui Huang în funcția de director general, produsă luni, a inversat imediat tendința descendentă din ultimele săptămâni, propulsând acțiunile companiei cu peste 30%. Donald Trump a recunoscut luni că a discutat personal cu membrii consiliului de administrație al Nvidia și „i-a convins” să îl reangajeze pe Huang, oferind totodată „asigurări” că această decizie nu reprezintă o amenințare la adresa securității naționale.

Conform declarațiilor financiare depuse la Oficiul pentru Etică Guvernamentală, portofoliul lui Donald Trump includea, la finalul anului 2025, acțiuni Nvidia evaluate între 13 milioane și 58 de milioane de dolari. Între ianuarie 2025 și septembrie 2026, președintele a derulat peste 100 de tranzacții de cumpărare și vânzare cu titlurile acestei companii, sumele rulate situându-se între 27 de milioane și aproape 98 de milioane de dolari.

Creșterea bursieră de luni i-a adus lui Trump un câștig estimat între 1,3 milioane și 14,8 milioane de dolari, înainte ca o parte din această sumă să se diminueze marți, odată cu o ușoară corecție a prețului acțiunilor. Marja largă de estimare este cauzată de faptul că numărul exact al acțiunilor deținute în prezent nu este public, însă poate fi calculat aproximativ pe baza tranzacțiilor raportate în acest an, notează CBS News.

Reprezentanții administrației prezidențiale resping ideea unei implicări directe în gestionarea investițiilor. „Portofoliul de acțiuni şi obligaţiuni al preşedintelui Trump este gestionat în mod independent de instituţii financiare terţe”, a declarat marți un purtător de cuvânt al Casei Albe pentru CBS News, precizând că investițiile urmăresc indici bursieri precum Schwab 1000.

Oficialul a subliniat lipsa oricărui control din partea liderului american asupra deciziilor de tranzacționare: „Nici preşedintele Trump, nici vreun membru al familiei sale nu are capacitatea de a dirija, influenţa sau oferi sugestii cu privire la modul în care este investit portofoliul sau la momentul în care investiţiile sunt cumpărate sau vândute. Toate deciziile de investiţii sunt luate în întregime de manageri independenţi”.

Deși Forbes estimează averea totală a lui Trump la peste 6 miliarde de dolari, ceea ce face ca pachetul Nvidia să reprezinte un procent redus din activele sale, iar compania valorează peste 3,7 trilioane de dolari fiind prezentă în portofoliile multor investitori, implicațiile politice rămân intense.

Specialiștii în etică guvernamentală critică dur implicarea președintelui în deciziile unei companii private la care deține acțiuni. „Acest lucru depăşeşte un simplu conflict de interese”, a afirmat Kathleen Clark, profesoară de drept la Universitatea Washington din St. Louis. „El îşi foloseşte în mod direct şi explicit puterea de preşedinte pentru a obţine beneficii financiare personale. A pus finanţele sale înaintea securităţii naţionale”, a adăugat aceasta.

La rândul său, Donald Sherman, președintele organizației non-profit Citizens for Responsibility and Ethics din Washington, a declarat pentru CBS News că „deţinerea în continuare de acţiuni în această companie de către domnul Trump este cel mai clar exemplu al modului în care interesul financiar personal al preşedintelui face ca tot ceea ce face să fie suspect”.

Controversele legate de investițiile lui Trump nu sunt o noutate, vizând anterior participații în sectorul energetic, firme cu contracte guvernamentale sau compania de criptomonede a familiei, acuzații pe care președintele le-a respins constant.

Richard Painter, profesor de drept la Universitatea din Minnesota și fost consilier șef pe probleme de etică la Casa Albă între 2005 și 2007, atrage atenția că legea federală privind conflictul de interese nu se aplică președintelui, vicepreședintelui sau membrilor Congresului. „Avem nevoie de o interdicţie în acest sens imediat”, a susținut Painter, menționând că noul Congres ar putea aborda această reformă în luna ianuarie. Fostul oficial a catalogat intervenția la Nvidia drept „un conflict de interese uriaş”, subliniind că „nu este treaba guvernului să intervină şi să spună cine ar trebui să fie directorul general al unei companii”.

Președintele american și-a apărat public demersul într-o intervenție la CNBC, afirmând că „trebuie să ne protejăm geniile”. El a argumentat că Nvidia, în calitate de lider global în proiectarea cipurilor avansate, este esențială pentru menținerea supremației Statelor Unite în fața Chinei în cursa pentru inteligența artificială.

De asemenea, Trump a legat frecvent performanța bursei de succesul mandatului său. Imediat după reinstalarea lui Huang, liderul de la Casa Albă a declarat pentru The Wall Street Journal că „reacţia pieţei a fost foarte pozitivă” și că „asta demonstrează cu adevărat că decizia a fost corectă”.

Nu doar președintele a raportat investiții în producătorul de cipuri. Mai mulți oficiali numiți în Departamentul de Stat, Departamentul Comerțului, Trezorerie și IRS au declarat dețineri de milioane de dolari la Nvidia, deși mulți dintre ei și-au lichidat între timp pozițiile:

Markwayne Mullin, secretarul Securității Interne, deținea acțiuni de până la 500.000 de dolari în martie 2026, vânzând ulterior titluri evaluate între 500.000 și 1 milion de dolari în luna iunie.

În Departamentul Comerțului, unde secretarul Howard Lutnick este investigat privind măsurile de blocare a vânzărilor de cipuri IA către China, mai mulți consilieri de rang înalt au raportat vânzări masive anul trecut. Firma Cantor Fitzgerald, condusă anterior de Lutnick și controlată acum de fiii săi, deținea la 30 septembrie aproximativ un milion de acțiuni Nvidia pentru clienți, evaluate atunci la 228 de milioane de dolari și la puțin peste 150 de milioane de dolari marți. Declarațiile personale ale lui Lutnick nu includ însă acțiuni Nvidia.

Charles Kushner, ambasadorul SUA în Franța și tatăl ginerelui președintelui, Jared Kushner, a raportat în ianuarie 2025 dețineri între 1,5 milioane și 6 milioane de dolari.

Melinda Hildebrand, ambasadoarea SUA în Costa Rica și importantă finanțatoare a campaniei lui Trump, a declarat în aprilie 2025 acțiuni între 5 milioane și 25 de milioane de dolari, pe care le-a vândut în noiembrie 2025.

Warren Stephens, ambasador în Regatul Unit și donator major, a raportat în ianuarie 2025 acțiuni între 750.000 și 1,5 milioane de dolari, vândute ulterior în iulie și august 2025.

Erin Browne, subsecretar pentru afaceri internaționale în Departamentul Trezoreriei, a deținut acțiuni între 250.000 și 500.000 de dolari, vândute înainte de confirmarea sa în funcție, în august.

Todd Newnam, numit director financiar al IRS în ianuarie și fost membru al echipei Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală, deține titluri evaluate între 115.000 și 250.000 de dolari, conform declarației din aprilie anul trecut.

Totodată, alți membri ai administrației au expunere indirectă prin fonduri de investiții. Vicepreședintele JD Vance, de pildă, a declarat o investiție cuprinsă între 1 milion și 5 milioane de dolari într-un fond care urmărește indicele S&P 500, unde Nvidia ocupă una dintre cele mai importante ponderi.