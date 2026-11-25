Oficialii de la Washington au oficializat o nouă serie de taxe vamale aplicate mărfurilor provenite de la cei mai importanți parteneri comerciali ai Statelor Unite, printre care se numără China, Uniunea Europeană (UE) și Mexicul, conform informațiilor transmise de agenția AFP. Decizia vine pe fondul acuzațiilor formulate de partea americană, care susține că aceste economii își sprijină industriile interne prin intermediul unor scheme de subvenționare considerate ilegale.

Aceste noi bariere tarifare nu reprezintă o măsură izolată, ci se adaugă suprataxelor deja anunțate la finalul lunii iulie, care au fost justificate la acel moment prin necesitatea combaterii muncii forțate. Implementarea actualelor taxe reprezintă concluzia directă a unei investigații oficiale demarate încă din luna martie de către Biroul Reprezentantului pentru Comerț al Casei Albe (USTR), instituție condusă de Jamieson Greer.

Prin extinderea acestor restricții asupra unor blocuri economice majore precum Uniunea Europeană, dar și asupra vecinului Mexic sau a gigantului asiatic China, guvernul american urmărește să contracareze ceea ce consideră a fi o concurență neloială pe piața internațională. Ancheta coordonată de Jamieson Greer a vizat modul în care statele exportatoare își finanțează sectoarele strategice, concluzionând că sprijinul guvernamental acordat acestora distorsionează comerțul global și necesită o reacție fermă din partea Washingtonului.

Altfel, companiile din Statele Unite ale Americii ar putea suporta consecințe financiare severe dacă aleg să își extindă infrastructura digitală dincolo de granițele țării. Președintele american Donald Trump a transmis vineri un avertisment ferm, subliniind că firmele americane care vor construi centre de date în alte state se vor lovi de o taxă uriașă impusă de administrația de la Washington.

Anunțul a fost făcut zilele trecute în cadrul unei conferințe de presă susținute la Casa Albă, unde liderul american a adoptat o poziție tranșantă împotriva delocalizării acestor investiții strategice.

„Nu vom permite ca centrele de date să fie construite în alte ţări”, a declarat Trump în timpul intervenției sale.