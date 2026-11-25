Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) solicită Ministerului Transporturilor să reducă tarifele TollRo sau să le mențină la nivelul actual, în contextul procedurii de infringement declanșate de Comisia Europeană împotriva României. Organizația avertizează că modificarea tarifelor din 2027 ar putea adăuga noi costuri pentru firmele detransport, dintre care multe nu au reușit încă să transfere către clienți cheltuielile generate de introducerea noului sistem de taxare rutieră.

Comisia Europeană a declanșat, la 19 noiembrie 2026, proceduri de infringement împotriva României și a altor opt state membre, pentru transpunerea sau aplicarea incorectă a Directivei (UE) 2022/362, care modifică Directiva 1999/62/CE privind eurovinieta.

România are la dispoziție două luni pentru a răspunde scrisorii de punere în întârziere și pentru a propune măsuri de conformare cu legislația europeană. În acest context, UNTRR cere autorităților să țină cont de situația economică a țării și de dificultățile financiare ale transportatorilor.

„România are la dispoziţie două luni pentru a răspunde Comisiei Europene şi pentru a propune soluţii de conformare cu legislaţia europeană privind taxarea rutieră. În timp ce Olanda a redus tarifele de taxare la kilometru cu 22,3%, transportatorii români riscă să suporte noi majorări, în condiţiile în care numeroase firme nu au reuşit încă să transfere către clienţi costurile generate de introducerea TollRo”, au transmis reprezentanții UNTRR, miercuri, într-o postare pe Facebook.

Organizația solicită Ministerului Transporturilor ca, în cadrul procesului de elaborare a răspunsului către Comisia Europeană, să ia în calcul reducerea tarifelor TollRo, după modelul Olandei, sau cel puțin păstrarea acestora la nivelul actual.

Transportatorii cer și publicarea metodologiei de calcul, precum și prezentarea separată a componentelor care intră în structura tarifelor. În cazul în care o majorare nu poate fi evitată, UNTRR propune acordarea unei perioade de tranziție de cel puțin 12 luni.

„UNTRR consideră că situaţia economică a României şi capacitatea reală a industriei transporturilor rutiere de a suporta costuri suplimentare trebuie să constituie argumente esenţiale în dialogul autorităţilor române cu Comisia Europeană.

Transportatorii rutieri nu trebuie să suporte consecinţele financiare ale eventualelor deficienţe de transpunere sau de implementare a legislaţiei europene de către autorităţile române. UNTRR solicită Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii să comunice public deficienţele identificate de Comisia Europeană în cazul României, precum şi soluţiile avute în vedere pentru remedierea acestora”, au transmis reprezentanții organizației.

UNTRR mai susține că respectarea termenelor și procedurilor europene trebuie să fie o prioritate pentru autorități, iar măsurile de conformare să nu afecteze viabilitatea firmelor de transport rutier și competitivitatea economiei naționale.

La aproape două luni de la introducerea noului sistem de taxare, numeroși transportatori nu au reușit să transfere integral către beneficiarii serviciilor costurile suplimentare generate de TollRo, potrivit UNTRR.

Organizația explică faptul că unele contracte comerciale au fost încheiate înainte de introducerea sistemului și nu permit ajustarea imediată a tarifelor de transport. În plus, situația economică limitează posibilitatea firmelor de a negocia majorări cu clienții.

„Contractele comerciale încheiate anterior introducerii TollRo nu permit întotdeauna ajustarea imediată a tarifelor de transport, iar situaţia economică actuală a României limitează semnificativ capacitatea transportatorilor de a negocia majorări tarifare cu clienţii. În aceste condiţii, costurile suplimentare generate de TollRo sunt suportate direct de firmele de transport, prin diminuarea marjelor de profit şi a lichidităţilor disponibile, unele dintre acestea ajungând deja să opereze în pierdere”, precizează transportatorii.

Reprezentanții UNTRR avertizează că o nouă majorare a tarifelor, înainte ca firmele să poată transfera către clienți costurile actuale, ar putea accentua dificultățile financiare, ar crește riscul de insolvență și ar afecta competitivitatea transportatorilor români atât pe piața națională, cât și pe cea europeană.

Organizația atrage atenția și asupra efectelor posibile asupra prețurilor produselor și serviciilor.

„Pe termen mediu, transferarea acestor costuri în preţurile produselor şi serviciilor ar putea genera presiuni inflaţioniste suplimentare asupra economiei româneşti”, avertizează UNTRR.

Pe lângă România, procedurile declanșate de Comisia Europeană vizează Estonia, Letonia, Croația, Lituania, Portugalia, Slovenia, Cehia și Slovacia. Aceste state au primit scrisori de punere în întârziere pentru netranspunerea sau aplicarea incorectă a Directivei (UE) 2022/362 privind eurovinieta.

Comisia Europeană a semnalat mai multe probleme legate de aplicarea normelor europene. Printre acestea se numără lipsa unei metodologii comune pentru calcularea taxei de utilizare a infrastructurii de către vehiculele grele, obligația de a pune la dispoziție viniete pentru autoturisme cu perioade de valabilitate proporționale cu durata utilizării infrastructurii, inclusiv pentru o zi, și diferențierea taxelor de trecere pentru vehiculele grele în funcție de emisiile de CO2.

Cele nouă state au la dispoziție două luni pentru a răspunde Comisiei și pentru a remedia problemele semnalate. Dacă răspunsurile nu sunt considerate satisfăcătoare, Comisia Europeană poate trece la următoarea etapă a procedurii și poate emite un aviz motivat.

Rovinieta, tichetul de rută și tariful TollRo se achită, începând cu 1 octombrie 2026, prin noul Sistem de Tarifare Rutieră Electronică. Înainte de intrarea în vigoare a acestuia, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) solicitase Ministerului Transporturilor amânarea termenului, motivând că aplicația tehnică necesară nu era încă operațională.

După lansare, aplicația a înregistrat erori încă din primele ore de funcționare, iar problemele s-au repetat ulterior. CNAIR a anunțat că nu vor fi aplicate sancțiuni utilizatorilor care nu au putut achiziționa TollRo în intervalele în care sistemul nu a funcționat.

Mai multe organizații din domeniul transporturilor, printre care Federația Operatorilor Rutieri de Transport (FORT), UNTRR și Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR), au cerut autorităților amânarea sancțiunilor pentru neplata TollRo și eliminarea temporară a tarifului fix de 2.000 de lei, până când sistemul electronic va deveni operațional.