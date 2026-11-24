Între Uniunea Europeană și Statele Unite au apărut divergențe majore legate de strategia negocierilor de pace pentru încheierea războiului din Ucraina. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și emisarul american Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, au viziuni opuse asupra momentului și modului în care trebuie discutată viitoarea arhitectură de securitate a Europei, informează Euronews.

În timp ce liderii europeni caută o cale pentru a participa direct la tratativele cu Moscova, principala întrebare care blochează consensul transatlantic este dacă securitatea continentului trebuie negociată înainte sau după semnarea unui acord de pace în Ucraina.

Oficialii de la Bruxelles privesc discutarea imediată a securității europene ca pe o „capcană” întinsă de Kremlin și cer ca prioritatea absolută să fie oprirea luptelor din Ucraina. De cealaltă parte, Jared Kushner, care joacă un rol de mediator în acest proces, a transmis în weekend, printr-o postare pe platforma X, că subiectul nu poate fi amânat.

„Garanţiile de securitate ale Ucrainei nu pot să fie finalizate izolat de arhitectura europeană a securităţii de după război. Cele două trebuie abordate împreună”, a scris Kushner.

Emisarul american a explicat că printre garanțiile analizate se numără o clauză inspirată din Articolul 5 al Tratatului NATO privind apărarea colectivă, menită să protejeze Ucraina în fața unei noi agresiuni rusești. Totuși, președintele Donald Trump ar fi dispus să semneze o astfel de garanție „de tipul Articolului 5” doar cu o condiție strictă: dacă „dispoziţii mai largi în domeniul securităţii fac foarte improbabil ca garanţia să fie activată vreodată”.

Din perspectiva lui Kushner, acest mecanism obligă părțile să includă garanțiile încă din faza inițială, ca parte a unei înțelegeri globale, rezumând strategia americană prin formula: „Nimic nu este stabilit până nu este stabilit totul”.

Abordarea propusă de echipa lui Trump intră în coliziune directă cu linia oficială susținută de Ursula von der Leyen și de capitalele europene. Poziția UE este că Rusia a fost cea care a distrus arhitectura europeană de securitate construită după al Doilea Război Mondial prin tratate internaționale, invadând Ucraina, iar Moscova este cea care trebuie să o restabilească.

Șefa Executivului comunitar insistă că orice dialog pe teme de securitate depinde de oprirea focului de către armata rusă și de dovezi clare că Kremlinul își dorește pacea. Solicitată de Euronews să comenteze declarațiile lui Kushner, Comisia Europeană a refuzat să facă vreun pas înapoi.

„Poziţia noastră nu s-a schimbat de săptămâna trecută”, a precizat Paula Pinho, purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene. „Astfel, după ce va exista un armistiţiu, vor putea începe discuţii despre arhitectura de securitate a Europei. Aceste discuţii trebuie să aibă loc într-un forum adecvat, adică cu aliaţii din NATO şi cu statele membre UE deplin asociate”, a adăugat aceasta, concluzionând: „Ne menţinem, aşadar, poziţia”.

Poziția Bruxelles-ului a primit sprijin puternic la Berlin, unde cancelarul german Friedrich Merz a găzduit un summit al aliaților Ucrainei în cadrul Coaliției Voluntarilor, eveniment la care a participat inclusiv Jared Kushner. Reuniunea a fost dominată de respingerea categorică a oricărei idei de reîmpărțire a Europei în sfere de influență.

„Ceea ce este necesar acum este secvenţa bună, ordinea bună. Mai întâi pace în Ucraina şi apoi acorduri privind securitatea euroatlantică”, a declarat Friedrich Merz în conferința de presă de la finalul summitului. Cancelarul german a calificat drept „nerealiste” cererile maximaliste formulate de Moscova încă din decembrie 2021.

Aceste pretenții ale Kremlinului au fost readuse pe masa discuțiilor printr-un document prezentat de delegația rusă la ultima rundă de tratative de la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite. Conform publicației The New York Times, Rusia solicită oprirea extinderii NATO, retragerea trupelor Alianței pe aliniamentele din anul 1997 și stoparea ajutorului militar pentru Ucraina.

Liderii europeni consideră că acest document este doar o manevră a Moscovei de a distrage atenția de la conflictul din Ucraina și de a obține un drept de veto nejustificat asupra deciziilor europene. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a respins la rândul său pretențiile rusești.

„Ceea ce nu se poate întâmpla este ca noi să fim obligaţi să readucem NATO în frontierele din 1997 sau alţii, puternici, să ne decidă poziţia noastră în locul aliaţilor înşişi”, a punctat Mark Rutte.

Deși resping public calendarul propus de Washington, oficialii europeni recunosc în culise că insistența comună a Statelor Unite și a Rusiei asupra arhitecturii de securitate face imposibilă evitarea acestui subiect pe termen lung.

Testul major al diplomației va veni în momentul în care Moscova va accepta sau nu să se așeze la aceeași masă pentru negocieri multilaterale simultane cu Statele Unite, Ucraina și Europa, format pe care Kremlinul l-a evitat până acum. Între timp, Jared Kushner a anunțat duminică faptul că administrația americană vizează obținerea unei „înţelegeri comune” privind noua arhitectură de securitate „în săptămânile viitoare”.