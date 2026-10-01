Evenimentul istoric

Moarte lentă în închisori - ordinul de la Moscova transmis premierului de ministrul român de Interne

Moarte lentă în închisori - ordinul de la Moscova transmis premierului de ministrul român de Interne
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Din cuprinsul articolului

Gulagul românesc este cea mai mare crimă în masă de după 1944 consumată în țara noastră.

În 1950, când masacrarea ”reacționarilor” în pușcăriile românești era în plină desfășurare, un agent american aflat la București transmite la Washington o notă informativă de numai câteva cuvinte, dar care cuprinde însângerarea unei națiuni în procesul de instaurare a comunismului.

Nu sunt cuvinte mari, ci imaginea crudă a evenimentelor.

Câteva cuvinte și despre cele două personaje enumerate de america.

Petru Groza era la acea dată prim-ministru al unui Guvern format de comuniști și câteva organizații politice inventate de ei pentru a crea iluzia unui pluripartidism.

Teohari Georgescu a fost ministru de Interne în acest Consiliu de miniștri, dar nu pentru mult timp. Avea să fie sacrificat doi ani mai târziu, în 1952, în ”lotul” Anei Pauker. Marginalizat până la sfârșitul vieții, în 1972, este reabilitat, totuși, politic, de Nicolae Ceaușescu, în 1968.

Povestea reabilitării victimelor epurărilor bolșevice din România Populară Română o găsiți aici: Ziua în care oamenii lui Nicolae Ceaușescu au denunțat crimele făcute sub conducerea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Povestea celor uciși sau torturați în închisorile de după 1944 o găsiți ușor oriunde căutați. După mulți ani, prin strădania urmașilor, nu au rămas anonimi, așa cum sunt în nota CIA din august 1950.

Telegramă către Centrală din 11 august 1950: Moarte lentă în închisoare pentru toți reacționarii

Un vechi prieten i-a cerut prim-ministrului Petru Groza să intervină pentru îmbunătățirea tratamentului aplicat deținuților.

Groza l-a contactat pe Teohari Georgescu, ministrul de interne, care l-a informat că nu se putea face nimic.

Potrivit relatării, Teohari Georgescu i-a spus lui Groza că Moscova ordonase „moarte lentă în închisoare pentru toți reacționarii”.

După 1968, cu 12 ani mai devreme, Nikita Hrușciov, care a preluat Kremlinul după moartea lui Stalin, a luat măsuri de reabilitare a victimelor predecesorului său, dar a fost vorba doar de comuniștii din Uniunea Sovietică.

 

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