Pentagonul a anunțat lansarea unei competiții între statele americane pentru găzduirea unei noi baze militare de mari dimensiuni, proiect care ar putea acomoda între 15.000 și 25.000 de militari și ar include infrastructură energetică independentă, sisteme moderne de apărare și facilități pentru personalul militar și familiile acestuia.

Planul a fost prezentat miercuri, 30 septembrie, de secretarul Apărării, Pete Hegseth, în cadrul unui discurs susținut la Marine Corps Base Quantico, în Virginia.

Intitulată „Next Great American Base”, instalația ar urma să fie construită de la zero și să funcționeze în mare parte independent deinfrastructura civilă. Guvernatorii statelor americane vor fi invitați să propună Pentagonului locații și condiții pentru găzduirea proiectului.

Potrivit planului prezentat de Hegseth, procesul de selecție va fi organizat sub forma unei competiții în care guvernatorii și adjutanții generali ai statelor vor putea prezenta direct conducerii Pentagonului propunerile lor.

Administrația americană urmărește, printre altele, disponibilitatea unor suprafețe foarte mari de teren, sprijinul comunităților locale, infrastructura pentru familiile militarilor și capacitatea statului respectiv de a accelera procedurile administrative.

Hegseth a spus că statul ales va trebui să reducă „birocrația și obstacolele de reglementare” și să ofere un pachet care să includă teren, locuințe, școli și alte servicii necesare personalului militar și familiilor acestuia.

Pentagonul susține că procesul va fi transparent. Potrivit declarațiilor lui Hegseth, prezentările statelor vor fi înregistrate și făcute publice, pentru a limita riscul unor intervenții politice în alegerea locației.

Proiectul este conceput ca o instalație militară de mari dimensiuni, întinsă pe sute de mii de acri. Hegseth a descris-o drept o infrastructură militară capabilă să funcționeze ca o platformă autonomă de proiecție a forței.

Baza ar urma să aibă propriile surse de producere a energiei și să poată continua să funcționeze chiar dacă infrastructura energetică civilă ar fi afectată. Planul include, de asemenea, sisteme moderne de apărare aeriană și tehnologii militare de ultimă generație.

Un alt element al proiectului îl reprezintă infrastructura destinată vieții de zi cu zi a militarilor. Pentagonul vorbește despre spații moderne de cazare, facilități de antrenament, servicii medicale, școli și servicii de îngrijire a copiilor.

Hegseth a asociat proiectul și cu ordinul executiv al președintelui Donald Trump privind „Beautiful Civic Architecture”, care promovează utilizarea unor elemente arhitecturale clasice și tradiționale pentru anumite clădiri federale.

Noua bază face parte dintr-o strategie mai amplă prezentată de Hegseth la Quantico. Printre cele șase inițiative anunțate se află și „FORTRESS America”, un program destinat creșterii rezilienței energetice a instalațiilor militare americane.

Potrivit publicației Air & Space Forces Magazine, Pentagonul analizează deja utilizarea unor surse independente de energie, inclusiv microreactoare nucleare, pentru anumite baze militare. Obiectivul este ca instalațiile să poată continua operațiunile în cazul unor atacuri cibernetice, sabotaje sau întreruperi ale rețelelor civile.

Inițiativa pentru noua bază se înscrie astfel într-un efort mai larg de modernizare a infrastructurii militare americane, în paralel cu investițiile în drone, inteligență artificială, sisteme autonome și apărare aeriană.

Hegseth a prezentat la Quantico șase inițiative strategice. Printre acestea se numără crearea unui nou „Autonomous Warfare Command”, destinat dezvoltării și integrării sistemelor autonome și robotice în forțele armate americane.

Pentagonul a anunțat, de asemenea, „Project Meridian”, un proiect destinat analizării viitorului războiului și tehnologiilor militare. Inițiativa îi implică pe antreprenorii din industria tehnologică Elon Musk și Palmer Luckey, precum și pe fostul președinte al Camerei Reprezentanților, Newt Gingrich.

În acest context, „Next Great American Base” reprezintă componenta de infrastructură a planului: o instalație militară nouă, proiectată pentru o forță numeroasă și pentru operarea într-un mediu în care autonomia energetică și tehnologică devine o prioritate.

Locația nu a fost stabilită. Pentagonul urmează să primească propuneri din partea statelor americane, iar alegerea va fi făcută ulterior pe baza criteriilor anunțate de administrație.

Hegseth a declarat că guvernatorii vor putea prezenta ofertele direct conducerii Pentagonului și că, în funcție de procesul de selecție, la discuții ar putea participa inclusiv președintele Donald Trump.

Potrivit Axios, Hegseth a indicat că proiectul ar putea găzdui între 15.000 și 25.000 de militari. Publicația a remarcat și faptul că cea mai recentă bază militară americană construită în această categorie datează din ultimele decenii ale secolului trecut, ceea ce face ca proiectul să reprezinte o extindere importantă a infrastructurii militare terestre.