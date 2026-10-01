Vicepreședintele USR Dâmbovița, Alexandru Munteanu, a fost reținut miercuri noapte, alături de directorul comercial Evgheni Polyakov, într-un dosar instrumentat de DIICOT privind presupusa încălcare și eludare a sancțiunilor internaționale impuse Belarusului, potrivit unor surse judiciare citate de Gândul. Ordonanțele de reținere ar fi fost emise în jurul orei 1.30, iar procurorii urmează să decidă dacă vor solicita arestarea preventivă a celor doi.

Sursele susțin că Munteanu și Polyakov au dat declarații ample în timpul audierilor și că, în cele din urmă, ar fi recunoscut faptele cercetate în legătură cu participația lor. Față de celelalte persoane audiate, printre care personal contractual și ingineri, nu ar fi fost dispuse măsuri preventive.

DIICOT a efectuat miercuri 12 percheziții în București și în județele Dâmbovița, Bacău și Ilfov, într-un dosar care vizează operațiuni comerciale cu utilaje industriale cu dublă utilizare și presupusa eludare a regimului sancțiunilor Uniunii Europene.

Potrivit anchetatorilor, în perioada decembrie 2025 – septembrie 2026, mai multe persoane ar fi participat la fabricarea, comercializarea și transferul unor utilaje care puteau fi utilizate atât în scopuri civile, cât și militare.

În centrul anchetei se află un strung vertical de tip VL40, cu o valoare estimată la aproximativ 1,75 milioane de euro. Procurorii susțin că utilajul ar fi urmat să ajungă, prin intermediul unor companii din Germania și Kazahstan, la o entitate din Belarus aflată sub sancțiunile Uniunii Europene.

Anchetatorii au indicii, potrivit materialului de urmărire penală, că prin modificarea unor componente hardware și software și prin intervenții asupra parametrilor tehnici, utilajul ar fi dobândit caracteristici care permiteau utilizarea sa în scopuri militare.

De asemenea, procurorii verifică presupusa folosire a unor circuite comerciale prin intermediul unor societăți din state terțe pentru disimularea beneficiarului final și evitarea controalelor la export.

În cauză ar fi existat și solicitări de autorizare a exporturilor, respinse ulterior de autoritățile competente, pe fondul riscului ca produsele să ajungă la un alt utilizator final decât cel declarat.

În dosar sunt cercetate în total opt persoane. Printr-o ordonanță emisă la 29 septembrie, procurorii au dispus continuarea urmăririi penale față de acestea pentru infracțiuni privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale.

Munteanu, care este și administrator și director general al WORLD MACHINERY WORKS SRL, a fost audiat la sediul DIICOT mai mult de 12 ore înainte de emiterea ordonanței de reținere.