FDJ United va rămâne pe piața jocurilor de noroc online din țara noastră pentru încă un deceniu. Unibet (Germany) Limited, prin care grupul FDJ United operează mai multe branduri de pe piața internațională de gambling, a primit o nouă licență Clasa I din partea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN).

Noua licență ONJN are numărul L1260657W001792 și a intrat în vigoare la 1 septembrie 2026, fiind valabilă până la 31 august 2036. Ea este acordată inclusiv pentru cele trei branduri pe care grupul le are în România, Unibet, Vlad Cazino și 32Roșu.

Acordarea noii licențe s-a făcut după un ciclu de zece ani în care compania și-a consolidat prezența pe piața din România și oferă continuitate unui grup care, în ultimii ani, a trecut printr-o transformare semnificativă la nivel global.

FDJ UNITED este unul dintre cele mai mari grupuri europene din industria jocurilor de noroc. Compania are peste 5.700 de angajați, aproximativ 33 de milioane de jucători și a raportat venituri de 3,7 miliarde de euro pentru 2025. Grupul este prezent în aproximativ 15 piețe reglementate local.

Actuala structură a FDJ UNITED este inclusiv rezultatul achiziției Kindred Group, compania din spatele unor branduri internaționale precum Unibet și 32Red. Tranzacția a extins considerabil activitatea internațională a grupului francez și portofoliul său de pariuri și casino online.

Unul dintre atuurile grupului este diversitatea activităților sale. Portofoliul include loterii, pariuri sportive, poker, bingo și jocuri de casino, iar FDJ UNITED și-a asumat strategia de a opera pe piețe reglementate local sau aflate pe un traseu clar către reglementare.

Prezența FDJ UNITED în România este vizibilă și în fotbalul din primul eșalon fotbalistic. În sezonul 2026/27 al Superligii, Unibet este partener al formației FC Botoșani, în timp ce brandul Vlad Cazino apare pe echipamentul celor de la FC Argeș. Sponsorizările completează prezența celor două branduri în fotbalul românesc, în timp ce 32Roșu, cel mai nou brand al grupului pe piața locală, își construiește treptat propria identitate.

Cel mai cunoscut brand din portofoliul FDJ United prezent pe piața din România este Unibet. Are o istorie bogată, brandul fiind înființat în 1997. De la an la an, Unibet a înregistrat noi borne, iar oferta sa conține pariuri sportive, casino, live casino, poker și bingo.

foto unibet

În țara noastră, Unibet a intrat pe piața reglementată în 2016, iar după acordarea noii licențe va ajunge la un total de 20 de ani pe piața din România, având în vedere că va continua activitatea cel puțin până la 31 august 2036.

Unibet utilizează infrastructura tehnologică de cel mai înalt nivel dezvoltată la nivelul grupului FDJ United. În 2025, Unibet și Vlad Cazino au migrat către platforma proprietară KSP pentru pariuri sportive, ca parte a procesului amplu de integrare tehnologică desfășurat de FDJ United.

Vlad Cazino a avut o abordare diferită încă din momentul lansării în țara noastră, în februarie 2018. A fost primul brand dedicat exclusiv segmentului de casino online din România și s-a remarcat prin campaniile de marketing ingenioase și prin promovarea distracției responsabile.

foto vlad

Platforma îl are drept gazdă pe vampirul Vlăduț, iar în acest moment are o ofertă de mii de sloturi de la furnizori de top din domeniu, mese de live casino, pariuri sportive, bingo, poker și este una dintre cele mai apreciate platforme de jucătorii români.

32Roșu a intrat pe piața din România ca o adaptare a brandului 32Red, care și-a demonstrat succesul pe piețele în care activează încă din 2002.

FDJ United a început să internaționalizeze acest brand prin lansarea pe piața din România, iar documentele financiare din cadrul grupului prezintă 32Roșu ca fiind unul dintre proiectele semnificative realizate în cadrul diviziei Online Betting & Gaming.

foto 32rosu

Prin această lansare, compania și-a propus să își extindă prezența locală printr-un brand adaptat pieței din România. În aceste condiții, FDJ United intră în noul ciclu de licențiere având trei branduri diferite în România, fiecare cu propria identitate și propriul portofoliu de produse.

Un element important al strategiei grupului este programul „Journey towards Zero”, inițiat de Kindred și continuat în cadrul FDJ UNITED. Obiectivul declarat este reducerea până la zero a veniturilor provenite de la jucătorii identificați ca având un comportament cu nivel ridicat de risc. Sistemul de monitorizare clasifică utilizatorii în patru categorii de risc și urmărește schimbările de comportament după intervențiile realizate de operator.

FDJ UNITED a continuat să dezvolte sistemele de identificare și intervenție incluse în misiunea „Journey Towards Zero”, iar o raportare recentă a grupului indică un efect pozitiv post-intervenție de 87,4%, ceea ce înseamnă că o proporție importantă dintre jucătorii contactați și-au modificat comportamentul către un nivel considerat mai sigur de sistemul companiei.

Strategia se potrivește cu principiul potrivit căruia jocurile de noroc trebuie să rămână întotdeauna la nivel de divertisment. Pentru FDJ UNITED, noua licență pe zece ani în România înseamnă astfel nu doar continuitatea celor trei branduri – Unibet, Vlad Cazino și 32Roșu – ci și continuarea obligațiilor privind protecția jucătorilor și operarea într-un cadru reglementat.

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