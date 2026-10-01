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Un avion MiG-29 ucrainean a fost doborât de o rachetă rusească. Căpitanul Marat Mambetov a fost ucis

Un avion MiG-29 ucrainean a fost doborât de o rachetă rusească. Căpitanul Marat Mambetov a fost ucissursa: Ukrainian Air Force
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Din cuprinsul articolului

Un nou incident grav s-a produs pe frontul din Ucraina, unde un avion de vânătoare MiG-29 aparținând Forțelor Aeriene ucrainene a fost doborât de o rachetă lansată de armata rusă. Evenimentul a avut loc în timpul desfășurării unei misiuni de luptă, iar pilotul aeronavei, căpitanul Marat Mambetov, și-a pierdut viața deși a reușit să se catapulteze, conform ukrinform.net.

Un avion MiG-29 ucrainean a fost doborât de o rachetă rusească. Căpitanul Marat Mambetov a fost ucis

Informația privind doborârea aeronavei și decesul pilotului a fost dată publicității de către Forțele Aeriene ale Ucrainei prin intermediul canalului oficial de Telegram, fiind ulterior preluată de agenția Ukrinform. Reprezentanții armatei ucrainene au oferit detalii despre circumstanțele în care s-a produs tragedia în timpul operațiunilor militare din zona de conflict.

„Astăzi, 1 octombrie 2026, un alt apărător ucrainean a căzut la datorie. Aflat la manșa unui avion de vânătoare MiG-29, acesta executa lovituri cu rachete și bombe asupra forțelor de ocupație ruse pe un sector al frontului. În timpul misiunii de luptă, aeronava a fost lovită de o rachetă inamică. Pilotul s-a catapultat, dar, din păcate, nu a supraviețuit”, se arată în comunicat.

sursa: Facebook

Cine a fost căpitanul Marat Mambetov

Pilotul ucis în timpul misiunii îndeplinea funcția de comandant de escadrilă în cadrul Brigăzii 40 de Aviație Tactică, o unitate militară emblematică recunoscută public sub denumirea de „Fantoma Kievului”. Reprezentanții Forțelor Aeriene au transmis mesaje de susținere pentru familia militarului căzut la datorie.

„Transmitem sincere condoleanțe familiei și celor apropiați lui Marat. El a apărat Ucraina până la ultima suflare”, au transmis Forțele Aeriene ale Ucrainei.

Pierderi succesive pentru aviația ucraineană

Distrugerea acestui aparat de zbor nu reprezintă un caz izolat în cadrul confruntărilor recente. Flota aeriană a Ucrainei a înregistrat pierderi similare în ultimele luni de război. Un alt caz comparabil a avut loc la mijlocul lunii august, când o altă aeronavă MiG-29 s-a prăbușit în regiunea Odesa, însă în acel incident pilotul a reușit să se salveze după ce s-a catapultat.

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