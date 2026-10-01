Pentru cei care vor bilete de avion ca să plece din România de Sărbători, fie că merg de Crăciun sau de Revelion sau de ambele, momentul rezervării poate face o diferență importantă. Nu există însă o „zi magică” în care biletele sunt garantat mai ieftine. Prețurile se modifică permanent în funcție de cerere, disponibilitate, rută și perioada aleasă.

Pentru sărbătorile de iarnă, o regulă practică este să începi să urmărești tarifele cu câteva luni înainte. Dacă ai date fixe și vrei să călătorești chiar în perioada de vârf, este riscant să aștepți până în decembrie. Cu cât se apropie Crăciunul și Revelionul, cu atât scade numărul de locuri disponibile la tarifele mici.

Un prim truc este să verifici mai multe zile de plecare și întoarcere. Diferența dintre un zbor într-o zi aglomerată și unul cu o zi mai devreme sau mai târziu poate fi semnificativă. Instrumentele de căutare permit compararea prețurilor pe calendar și afișează zilele cu tarife mai mici.

Un alt truc este să cauți mai multe aeroporturi. Dacă pleci din București, de exemplu, poate merita să verifici și aeroporturi accesibile din alte orașe sau chiar din țările vecine, dar numai după ce calculezi costul transportului până acolo. Google Flights permite compararea aeroporturilor alternative.

Merită să activezi și alertele de preț. Astfel, poți urmări o rută fără să verifici manual tariful în fiecare zi. Google Flights și alte platforme oferă funcții de monitorizare a prețurilor.

Un alt detaliu important: compară prețul final, nu doar tariful afișat inițial. La companiile low-cost, bagajul de cală, alegerea locului, îmbarcarea prioritară sau alte servicii pot schimba considerabil suma plătită.

Și încă un truc: verifică separat dusul și întorsul. Uneori, combinația dintre două companii aeriene este mai ieftină decât un bilet dus-întors cumpărat de la aceeași companie.

În fine, dacă găsești un preț care ți se pare bun și Google Flights indică faptul că tariful este neobișnuit de mic sau că este probabil să crească, nu este neapărat o idee bună să aștepți o reducere suplimentară. Aceste estimări nu sunt garanții, dar pot fi un reper util.

Pe scurt: pentru Crăciun și Revelion, urmărește din timp, compară datele, verifică aeroporturile alternative, activează alertele și calculează întotdeauna costul total al călătoriei.