Când este cel mai bun moment să cumperi bilete de avion și să îți rezervi vacanța

Planificarea unei vacanțe începe, de cele mai multe ori, cu alegerea momentului potrivit pentru rezervare. Primele luni ale anului sunt considerate printre cele mai avantajoase perioade pentru organizarea concediilor, în special datorită campaniilor de tip Early Booking și a tarifelor reduse la biletele de avion. Datele analizate de platforma Expedia arată că atât ziua rezervării, cât și ziua plecării sau sezonul ales pot influența semnificativ costul final al călătoriei.

Ianuarie și februarie aduc, de regulă, oferte atractive pentru vacanțele din sezonul de vară și iarnă. În această perioadă, pachetele charter pentru destinații estivale și biletele de avion tind să înregistreze unele dintre cele mai scăzute tarife din întregul an. Astfel, turiștii au posibilitatea să își organizeze concediile din timp, la costuri mai mici.

Potrivit analizei realizate de Expedia, ziua în care este făcută rezervarea influențează direct suma plătită pentru un bilet. Studiul indică faptul că duminica este momentul cel mai favorabil pentru cumpărarea zborurilor, oferind șanse mai mari de a găsi oferte avantajoase în comparație cu alte zile ale săptămânii.

Diferențele de preț nu țin doar de momentul rezervării, ci și de alegerea zilei de plecare. Pentru zborurile internaționale, vinerea s-a conturat ca fiind cea mai ieftină zi pentru a călători, în timp ce sâmbăta rămâne, în mod constant, cea mai costisitoare opțiune.

În cazul călătoriilor la clasa business, datele arată că ziua de joi este cea mai avantajoasă pentru plecare. Comparativ, duminica implică, de regulă, costuri mai ridicate pentru același tip de bilet.

Perioada din an în care are loc zborul joacă, de asemenea, un rol esențial în stabilirea prețului. Analiza arată că luna iunie înregistrează cele mai scăzute tarife pentru zborurile internaționale, în timp ce decembrie rămâne una dintre cele mai scumpe luni, pe fondul cererii crescute din perioada sărbătorilor. Această diferență reflectă atât variațiile sezoniere ale cererii, cât și strategiile companiilor aeriene de ajustare a tarifelor în funcție de fluxul de pasageri.

Traficul din aeroporturi urmează, la rândul său, un model previzibil. Ziua de marți este considerată cea mai liniștită pentru călătoriile aeriene, în timp ce vinerea concentrează cel mai mare volum de pasageri. La nivel lunar, ianuarie se remarcă printr-un trafic redus, în timp ce august este perioada cu cea mai mare aglomerație, determinată în principal de sezonul concediilor. Există și date punctuale în care traficul scade considerabil, precum începutul lunii martie sau ultima zi a anului.

Momentul rezervării în raport cu data plecării reprezintă un alt factor important pentru buget. Pentru zborurile internaționale, rezervările realizate cu aproximativ una până la o lună și jumătate înainte de plecare oferă, în multe cazuri, cele mai bune tarife.

În anumite situații, rezervările făcute cu două până la patru săptămâni înainte pot aduce economii și mai mari. Totuși, această strategie implică un risc crescut, având în vedere disponibilitatea limitată a locurilor și posibilitatea epuizării ofertelor.