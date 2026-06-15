Marele risc pentru părinți este să nu fie disponibili când copiii au nevoie de ei, a declarat prima doamnă a României, Mirabela Grădinaru, la evenimentul „Smart Parenting”, organizat la Sala Dalles de Asociația Alianța Desprecopii 2000 și Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles”.

Tema centrală a reuniunii a fost modul în care copiii și adolescenții pot fi sprijiniți să navigheze în siguranță prin provocările lumii digitale. În discursul adresat participanților, Mirabela Grădinaru a vorbit despre rolul părinților într-o perioadă în care tehnologia este prezentă constant în viața de zi cu zi și a atras atenția asupra riscului ca timpul petrecut în mediul online să afecteze relațiile de familie.

„Riscul este să fim disponibili pentru toată lumea, mai puțin pentru cei care au cea mai mare nevoie de noi: copiii noștri. Tehnologia nu este un inamic, dar nu trebuie să înlocuiască timpul petrecut împreună și conexiunile reale dintre oameni”, a transmis Mirabela Grădinaru.

Prima Doamnă a făcut referire și la proiectul „România în lumină”, inclusiv la inițiativele dedicate prevenirii dependențelor în rândul copiilor și tinerilor. Mesajul său a subliniat importanța implicării active a adulților în viața celor mici, prin ascultare, validare și susținere emoțională.

Evenimentul a reunit părinți, elevi, profesori, psihologi, reprezentanți ai sistemului educațional și specialiști în domeniul sănătății mintale. Discuțiile au vizat impactul tehnologiei și al inteligenței artificiale asupra educației, influența rețelelor sociale, riscurile adicțiilor digitale și modalitățile prin care copiii pot fi încurajați să descopere alternative precum sportul, arta, voluntariatul sau implicarea în comunitate.

„Această abordare se leagă în mod firesc de campania «România își salvează viitorul! Copiii noștri sunt viitorul!», derulată anul acesta de Centrul Metropolitan de Educație și Cultură «Ioan I. Dalles» și Primăria Municipiului București, dedicată conștientizării și prevenirii consumului de droguri în rândul adolescenților”, a declarat Ani Crețu, director al Centrului Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles”.

Printre invitați s-au numărat secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar, Sorin Ion, actrița Medeea Marinescu, producători de film, profesori, psihologi și reprezentanți ai societății civile.

„Inteligența artificială schimbă deja felul în care copiii învață și accesează informația. Rolul școlii nu este să ignore această realitate, ci să îi învețe să folosească tehnologia responsabil, critic și creativ. Dincolo de orice instrument digital, educația trebuie să păstreze în centru gândirea, curiozitatea și relația autentică dintre elev și profesor”, a declarat Sorin Ion.

La rândul său, Florin Popescu, președintele Asociației Alianța Desprecopii și moderatorul evenimentului, a subliniat că tehnologia nu trebuie privită ca un adversar, ci ca un instrument care trebuie integrat echilibrat în viața copiilor.

„Smart Parenting este un apel la responsabilitate, dar și la încredere: copiii pot crește echilibrați într-o lume digitală, dacă adulții din jurul lor știu să le ofere prezență, limite, modele și sens. De noi, adulții, depinde ce le oferim ca variante de pus în locul ecranelor: muzică, sport, actorie, implicare în «viața cetății»”, a afirmat acesta.

Mesajul central al evenimentului a fost că dialogul, timpul petrecut împreună și construirea unor relații autentice rămân esențiale pentru dezvoltarea copiilor, într-o lume în care tehnologia este tot mai prezentă în viața de zi cu zi.