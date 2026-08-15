Update 10:13. Președintele Nicușor Dan nu a ajuns la festivitățile desfășurate de Ziua Marinei.

Președintele Nicușor Dan nu și-a anunțat, până vineri seară, participarea la festivitățile organizate sâmbătă, 15 august, la Constanța, de Ziua Marinei. Nici agenda publică a șefului statului nu indică, în acest moment, prezența sa la eveniment. Situația amintește de ediția din 2025, când Nicușor Dan nu a mers la ceremoniile de pe litoral.

Manifestările centrale de Ziua Marinei Române sunt programate sâmbătă, 15 august, la Constanța, unde peste 3.500 de militari români și străini vor participa la ceremonia militară și la exercițiul naval.

Cu o zi înaintea evenimentului, președintele Nicușor Dan nu și-a anunțat participarea la festivități. Pe agenda publică a Administrației Prezidențiale nu figurează o deplasare a șefului statului la Constanța pentru evenimentele dedicate Zilei Marinei.

În 2025, Nicușor Dan a lipsit de la ceremoniile organizate la Constanța. Atunci, Administrația Prezidențială confirmase că președintele nu va participa, iar mesajul acestuia dedicat Zilei Marinei a fost prezentat de consilierul prezidențial Cristian Diaconescu.

Prezența președintelui României la ceremoniile de Ziua Marinei a fost o imagine obișnuită în anii anteriori. Klaus Iohannis a participat la numeroase ediții ale festivităților de la Constanța, inclusiv în 2016, 2017 și 2018, iar în 2019 s-a aflat din nou pe faleza din fața Comandamentului Flotei.

Fostul președinte a participat și la ediția din 2024, ultima Zi a Marinei din mandatul său. Iohannis nu a fost însă prezent la toate edițiile: în 2015 a lipsit de la ceremoniile de la Constanța.

Și Traian Băsescu a participat, în perioada în care a fost președinte, la mai multe ceremonii dedicate Zilei Marinei, inclusiv la edițiile din 2007, 2008 și 2010. Spre finalul mandatelor sale au existat însă și ani în care nu a mers la festivitățile organizate la Constanța.

Ziua Marinei Române va fi marcată în acest an la Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București. Evenimentul central de la Constanța începe sâmbătă, de la ora 10.00, pe faleza din fața Comandamentului Flotei.

Programul include ceremonia militară și exercițiul naval întrunit și interinstituțional „Forțele Navale Române 26.10”, la care sunt anunțați peste 3.500 de militari români și străini.