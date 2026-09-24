Inteligența artificială ajunge într-o nouă categorie de dispozitive

Mark Zuckerberg a prezentat joi, la Meta Connect 2026, noile dispozitive prin care compania integrează inteligența artificială în ochelarii săi. Printre noutăți se află agentul Muse, controlul prin privire și mișcarea mâinilor, o funcție destinată persoanelor cu probleme de auz și prima pereche Ray-Ban Meta fără camere video, potrivit Bloomberg.

Meta își extinde gama de dispozitive bazate pe inteligența artificială, iar una dintre principalele noutăți prezentate la evenimentul organizat în Menlo Park, California, este integrarea agentului Muse direct în ochelari.

Compania a prezentat și Ray-Ban Meta Audio, un model care renunță la camerele video, dar păstrează funcțiile audio și accesul la inteligența artificială. În centrul prezentării s-a aflat conceptul de „superinteligență personală”, prin care Meta descrie o inteligență artificială disponibilă permanent pentru utilizator.

Muse, prezentat de companie la începutul lunii septembrie, poate executa mai multe tipuri de sarcini în numele unei persoane. Agentul poate trimite e-mailuri, face rezervări pentru călătorii, organiza diferite activități și ajuta la efectuarea cumpărăturilor. Diferența urmărită de Meta este ca sistemul să poată acționa pentru utilizator și să nu se limiteze la răspunsuri oferite la întrebările acestuia.

Zuckerberg a prezentat la Meta Connect 2026 și versiunea vocală a Muse integrată în ochelari. Vocea agentului poate fi modificată în funcție de preferințe, iar utilizatorul poate alege accentul și viteza de vorbire și îi poate schimba inclusiv numele.

Ray-Ban Meta Audio este prima pereche de ochelari Meta care nu include camere video. Modelul va avea un preț de pornire de 349 de dolari și o autonomie de până la 12 ore, iar primele livrări sunt programate pentru 3 octombrie.

Eliminarea camerelor diferențiază noul dispozitiv de modelele inteligente lansate anterior de companie. Acestea puteau realiza fotografii și înregistrări video ale persoanelor și locurilor din jur, situație care a generat discuții legate de confidențialitate și de posibilitatea ca oamenii să fie filmați fără consimțământ. Ray-Ban Meta Audio elimină funcția video, însă păstrează componentele audio și integrarea cu inteligența artificială.

În același timp, Meta a prezentat și Ray-Ban Meta Gen 3. Noua generație vine cu un design mai subțire și cu îmbunătățiri ale funcțiilor audio, inclusiv suport pentru Dolby Atmos în cazul înregistrării sunetului.

Compania a demonstrat în cadrul evenimentului și o tastatură virtuală care nu necesită folosirea unui controler separat. Sistemul urmărește privirea și mișcările mâinilor utilizatorului pentru a permite introducerea textului. Zuckerberg a afirmat că unii directori ai Meta au ajuns să tasteze cu mai mult de 100 de cuvinte pe minut folosind sistemul. Ochelarii prezentați în cadrul demonstrației cântăresc aproximativ 100 de grame, iar Meta susține că tehnologia din spatele lor este rezultatul a peste zece ani de dezvoltare.

Meta a prezentat și o tehnologie destinată persoanelor care au o pierdere ușoară sau moderată a auzului. Funcția a primit autorizarea autorităților și poate fi folosită fără prescripție. Aceasta este concepută pentru a îmbunătăți auzul în anumite situații și pentru a face vocile mai ușor de urmărit atunci când utilizatorul se află într-un mediu zgomotos.

Tehnologia va costa 149 de dolari pentru achiziția unică și va fi inclusă și în anumite planuri de abonament Meta One. În paralel, compania extinde funcționalitățile Muse și în domeniul comerțului online.

Meta a anunțat integrarea unor servicii și parteneriate prin intermediul cărora agentul bazat pe inteligența artificială poate ajuta utilizatorii să facă diferite cumpărături.

În cazul operațiunilor considerate sensibile, compania spune că utilizatorul păstrează controlul. Muse trebuie să solicite permisiunea înainte de acțiuni precum trimiterea unui e-mail sau efectuarea unei plăți.

Prezentarea de la Meta Connect 2026 a arătat și schimbarea de accent a companiei în privința tehnologiilor dezvoltate.

Mark Zuckerberg a spus că Meta a redus, la un moment dat, atenția acordată metaversului în lipsa unei descoperiri tehnologice majore. CEO-ul companiei consideră însă că actualele dispozitive bazate pe inteligența artificială reprezintă un astfel de moment.

Una dintre direcțiile prezentate este reducerea situațiilor în care utilizatorul trebuie să scoată telefonul pentru a căuta o informație, pentru a adresa o întrebare sau pentru a da o comandă.

Ochelarii ar urma să ofere acces direct la inteligența artificială, iar integrarea Muse permite ca unele dintre sarcinile solicitate să fie realizate direct prin intermediul dispozitivului.

Meta încearcă astfel să combine funcțiile ochelarilor cu agentul Muse și să transforme dispozitivul într-un punct de acces permanent către inteligența artificială.