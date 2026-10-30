Inteligența artificială, o amenințare pentru tinerii aflați la început de carieră. Avertismentul lui Dan Voiculescu

Inteligența artificială riscă să îngreuneze accesul tinerilor pe piața muncii, deși aceștia se numără printre cei mai activi utilizatori ai noilor tehnologii. Dan Voiculescu atrage atenția, într-un articol publicat pe blogul său, asupra consecințelor pe termen lung și consideră că sunt necesare măsuri pentru sprijinirea celor aflați la început de carieră.

Dan Voiculescu avertizează că dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale poate avea efecte importante asupra oportunităților profesionale ale tinerilor. Într-o analiză publicată pe blogul personal, acesta vorbește despre contradicția dintre avantajele oferite de tehnologie și dificultățile pe care le-ar putea întâmpina noile generații în găsirea unui loc de muncă.

Potrivit acestuia, activitățile care reprezentau, în mod tradițional, primii pași într-o profesie sunt tot mai ușor de realizat cu ajutorul inteligenței artificiale. Printre acestea se numără documentarea, redactarea unor materiale simple, prelucrarea inițială a datelor și comunicarea de rutină cu clienții.

În argumentarea sa, Dan Voiculescu face trimitere la o cercetare realizată de Universitatea Stanford, care evidențiază dificultățile de angajare ale tinerilor americani în domeniile puternic expuse automatizării.

Studiul invocat arată o diferență de aproximativ 15% în evoluția ocupării pentru tinerii care lucrează în profesii expuse inteligenței artificiale, comparativ cu cei din ocupații mai puțin expuse. Datele prezentate de Stanford au fost ulterior actualizate, diferența ajungând la 19% în iunie 2026. Cercetătorii avertizează însă că aceste rezultate nu demonstrează, singure, că inteligența artificială a provocat schimbările observate.

În opinia lui Voiculescu, problema depășește dificultățile imediate de angajare, întrucât lipsa experienței profesionale acumulate la începutul carierei poate afecta inclusiv pregătirea viitorilor specialiști.

„Fără juniorii de azi, nu vor exista specialiștii seniori de mâine. Consecințele economice și sociale vor fi grave și extrem de greu de combătut”, a scris Dan Voiculescu.

Dan Voiculescu consideră că dificultățile economice cu care se confruntă generațiile tinere pot avea efecte inclusiv asupra stabilității sociale. Acesta face referire la protestele tinerilor din Europa Occidentală, pe care le asociază cu acumularea nemulțumirilor privind perspectivele profesionale și condițiile de trai.

În analiza sa, Voiculescu susține că imposibilitatea obținerii unui venit stabil și a construirii unui viitor poate alimenta noi mișcări de protest.

„Dacă nu au un serviciu la care să meargă și să se dezvolte, dacă nu au resursele necesare pentru a construi familii, relații relevante, case în care să trăiască decent, tinerii vor ieși în stradă!”, afirmă acesta.

Pentru limitarea riscurilor, Dan Voiculescu propune introducerea unor mecanisme care să încurajeze angajatorii să investească în pregătirea profesională a persoanelor fără experiență. Una dintre măsurile avansate vizează acordarea unor facilități fiscale companiilor care organizează programe remunerate de ucenicie și mentorat.

O altă direcție privește adaptarea educației liceale și universitare la transformările provocate de inteligența artificială. În acest sens, Voiculescu consideră necesară dezvoltarea competențelor care presupun judecată, colaborare și experiență practică.

În opinia sa, fondurile destinate unor asemenea programe trebuie privite ca investiții în dezvoltarea economică și socială, nu ca simple cheltuieli bugetare. Dan Voiculescu încheie analiza cu un avertisment privind consecințele lipsei unor politici pe termen mediu și lung.

„Dacă nu ridicăm privirea din imediatul cotidian, dacă nu construim strategic, cu perspectivă medie și lungă, vom avea tot mai multe focuri de stins și tot mai puțini “pompieri” competenți.”