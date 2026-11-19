Campania „Dragostea poartă pantofi roșii”, inițiată de jurnalista Alessandra Stoicescu și Fundația Mereu Aproape, va fi prezentată duminică, 22 noiembrie 2026, la Bruxelles. Evenimentul, organizat în colaborare cu Institutul Cultural Român Bruxelles, Ambasada României în Belgia și Women Ambassadors Network, va reuni diplomați, reprezentanți ai autorităților locale și membri ai comunității românești, în cadrul unei inițiative dedicate prevenirii violenței împotriva femeilor.

Manifestarea este programată să înceapă la ora 17.00 și va include o dezbatere moderată de Alessandra Stoicescu, urmată de un recital de operă susținut de Roxana Patriche. Organizatorii își propun să aducă în discuție măsurile prin care instituțiile și comunitățile pot contribui la combaterea violenței domestice și la sprijinirea femeilor afectate.

Inițiativa a fost lansată în România de jurnalista Alessandra Stoicescu, alături de Fundația Mereu Aproape, cu scopul de a atrage atenția asupra violenței domestice și de a încuraja solidaritatea cu victimele.

Pantofii roșii, elementul central al campaniei, sunt utilizați ca simbol al curajului, demnității și forței feminine. Prin intermediul acestui simbol vizual, organizatorii urmăresc să sensibilizeze publicul cu privire la consecințele violenței asupra femeilor.

Campania a fost prezentată anterior la Londra, Madrid, Roma, București și Timișoara, iar ediția de la Bruxelles continuă seria evenimentelor organizate în țară și în străinătate.

La această ediție participă și Women Ambassadors Network, o implicare care permite includerea în discuții a experiențelor reprezentanților diplomatici și dezvoltarea cooperării internaționale în domeniul protejării drepturilor femeilor.

Evenimentul de la Bruxelles va aduce la aceeași masă membre ale Women Ambassadors Network, reprezentanți ai autorităților locale și persoane din comunitatea românească stabilită în Belgia.

Dezbaterea moderată de jurnalista Alessandra Stoicescu va avea în vedere rolul educației, al instituțiilor publice și al societății civile în prevenirea și combaterea violenței domestice. Participanții vor discuta despre colaborarea dintre autorități și comunități, precum și despre modalitățile prin care pot fi susținute femeile afectate de violență. Un alt subiect îl reprezintă implicarea cetățenilor în protejarea drepturilor și demnității acestora.

Organizarea manifestării are loc în contextul Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, marcată anual pe 25 noiembrie.

Instituită de Organizația Națiunilor Unite în 1999, această zi este dedicată acțiunilor de conștientizare și combaterii violenței de gen. Tot pe 25 noiembrie începe campania internațională „16 Days of Activism against Gender-Based Violence”, care se încheie pe 10 decembrie, de Ziua Drepturilor Omului.

Pe lângă dezbaterea dedicată prevenirii violenței împotriva femeilor, programul va cuprinde și un moment artistic susținut de Roxana Patriche.

Artista va interpreta o selecție de arii de operă dedicate femeilor, recitalul fiind inclus în componenta culturală a manifestării. Originară din Târgu Ocna, județul Bacău, Roxana Patriche și-a descoperit pasiunea pentru pian la vârsta de 12 ani. A urmat studii muzicale la Bacău, iar ulterior și-a continuat pregătirea artistică la Milano.

De-a lungul carierei, a activat ca profesoară de muzică, iar după stabilirea în Belgia și-a continuat activitatea într-o academie de profil. În această perioadă, și-a dezvoltat și interesul pentru canto.

În prezent, Roxana Patriche susține recitaluri la diferite evenimente, face parte din corul Operei La Monnaie din Bruxelles și predă muzică la Școala Europeană.

Prin organizarea campaniei „Dragostea poartă pantofi roșii”, Institutul Cultural Român Bruxelles, Ambasada României în Regatul Belgiei, Women Ambassadors Network și Fundația Mereu Aproape reunesc reprezentanți ai mai multor domenii pentru a discuta despre prevenirea violenței asupra femeilor.

Evenimentul combină dialogul dintre instituții și comunitate cu un program artistic, punând în discuție atât măsurile de prevenire, cât și importanța solidarității cu persoanele afectate.

Participarea Institutului Cultural Român Bruxelles face parte din implicarea instituției în proiecte culturale care abordează și teme sociale, prin colaborarea cu reprezentanți ai mediului diplomatic, ai autorităților locale și ai comunității românești din Belgia.