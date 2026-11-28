Organizațiile feministe, sindicatele și asociațiile de tineret au mobilizat sâmbătă, 28 noiembrie, mii de persoane la Paris și în alte orașe din Franța, pentru a cere combaterea violențelor asupra femeilor. Manifestațiile au avut loc la câteva zile după marcarea Zilei internaționale dedicate eliminării acestui fenomen, iar revendicările au vizat inclusiv egalitatea salarială și adoptarea unor măsuri legislative, potrivit AFP.

Peste 30 de orașe franceze, pe lângă capitala țării, au fost incluse în programul manifestațiilor organizate împotriva violențelor asupra femeilor. La Paris, mobilizarea a fost împărțită în două manifestații distincte, după ce organizațiile implicate nu au reușit să ajungă la un acord privind desfășurarea unui marș comun, așa cum s-a întâmplat în anii precedenți.

Câteva mii de persoane au participat la manifestația care a pornit din Piața Republicii către Piața Națiunii, desfășurată "sub sloganul intersecţional împotriva violenţei de gen sociale şi de stat", după cum a declarat pentru AFP Nasteho, reprezentantă a asociației NousToutes.

Printre participanți s-au numărat și reprezentanți ai mișcării "Vestele galbene", cunoscută pentru protestele împotriva creșterii costului vieții și pentru susținerea unei democrații mai directe.

Un al doilea protest a reunit câteva mii de manifestanți în zona Pantheonului. Organizatoarele au estimat participarea la aproximativ 30.000 de persoane.

Acțiunea a fost inițiată de asociațiile și sindicatele reunite în cadrul colectivului Greva feministă, care au cerut „eliminarea violenţelor împotriva femeilor".

Debutul manifestației a fost întrerupt pentru scurt timp de o acțiune a colectivului împotriva antisemitismului "Noi vom trăi". Membrii acestuia au părăsit ulterior marșul, sub protecția forțelor de ordine.

Ambele manifestații din capitala Franței s-au desfășurat pașnic. Potrivit Prefecturii Poliției din Paris, până la ora 15:00, oamenii legii verificaseră 1.756 de persoane.

Prezentă la manifestația din zona Pantheonului, secretara generală a sindicatului CFDT, Marilyse Leon, a afirmat că "problema egalităţii salariale, a luptei împotriva violenţelor sexiste şi sexuale trebuie să fie una din priorităţile" guvernului francez.

La rândul său, Sophie Binet, reprezentanta sindicatului CGT, a vorbit despre importanța "puterii de a reuni mişcarea feministă, mai ales la ora la care extrema dreaptă este la porţile puterii", făcând referire la poziția ocupată de Marine Le Pen în sondajele privind alegerile prezidențiale din 2027.

Suzy Rotjman, purtătoarea de cuvânt a Colectivului național al drepturilor femeilor, a cerut accelerarea procedurilor legislative privind combaterea violențelor asupra femeilor și copiilor. Aceasta și-a exprimat dorința ca proiectul legislativ, adoptat în primă lectură de Adunarea Națională pe 13 octombrie, "să fie votată la timp".

Aproximativ 400 de persoane au participat la un marș organizat de asociațiile feministe din Marsilia, potrivit datelor comunicate de prefectură. O militantă în vârstă de 31 de ani, membră a asociației Nous Toutes, a vorbit despre legătura dintre revendicările diferitelor mișcări sociale.

„Atât timp cât mişcarea elevilor de liceu, care este puternică, nu a obţinut ceea ce solicită, trebuie continuată lupta. Toate luptele sunt legate, este important ca totul să convergă", a spus aceasta.

La Lille, aproximativ 1.000 de manifestanți au traversat centrul orașului, pe un traseu stabilit astfel încât să evite Grande-Place și Târgul de Crăciun, unde se aflau numeroși vizitatori.

Incidente izolate au fost raportate în timpul manifestațiilor din Marsilia și Toulouse.

Manifestațiile de sâmbătă fac parte dintr-o serie de mobilizări sociale organizate în Franța încă de la sfârșitul lunii septembrie. Protestatarii au solicitat fonduri pentru instituțiile de învățământ, protejarea puterii de cumpărare și susținerea serviciilor publice.

Este cea de-a șaptea sâmbătă consecutivă de mobilizare, începând cu 17 octombrie. Mișcarea socială, marcată anterior de numeroase confruntări cu forțele de ordine, pare însă să piardă din amploare. Atât organizatorii, cât și poliția au raportat o reducere a numărului participanților în ultimele săptămâni.

Un raport oficial prezentat miercuri a indicat peste 100 de cazuri de feminicid în anul precedent. Documentul a menționat, de asemenea, 272.000 de femei victime ale violului și 1,3 milioane de femei hărțuite sexual în 2024.