Un val de violențe a izbucnit sâmbătă seara în estul Parisului, în timpul unei reuniuni a tineretului din cadrul partidului de dreapta Rassemblement National (RN), eveniment la care a luat parte și Marine Le Pen. Potrivit informațiilor transmise duminică de Prefectura Poliției din Paris și citate de AFP, confruntările s-au soldat cu mai mulți răniți, printre care și un membru al forțelor de ordine, iar 12 persoane au fost reținute de autorități.

Autoritățile franceze au intrat în alertă sâmbătă, ”către ora locală 19.30 (20.30, ora României)”, după ce a fost semnalată ”prezenţa unui grup de aproximativ 60 de persoane, care purtau cagule, care se îndrepta către Chalet du Lac”. Locația, situată în Pădurea Vincennes, găzduia Convenția Mișcării de Tineret a formațiunii Rassemblement National, organizație care a primit cu această ocazie noua denumire de ”Jeunes Bleu Marine”.

Ajunși de urgență în zonă pentru a preveni escaladarea situației, polițiștii ”au fost ţinta unor tiruri cu proiectile”, conform datelor oficiale comunicate de Prefectura Poliției.

În urma intervenției inițiale, forțele de ordine au reținut trei indivizi ”cu privire la violenţe voite în grup” comise împotriva reprezentanților autorității publice, alături de acuzații de ”rebeliune, participare la o adunarea armată şi port de armă de categoria D”.

Confruntările nu au rămas fără urmări fizice. ”În cursul acestei intervenţii, un poliţist, rănit la maxilar din cauza unei busculade, a fost transportat la spital”, a transmis instituția. De asemenea, bilanțul victimelor include și participanți sau personal din tabăra organizatorilor: ”Doi membri ai Serviciului de Securitate al RN au fost uşor răniţi, dar şi mai mai mulţi alţi bărbaţi, fără indicii cu privire la gravitate în cazul acestora din urmă”, au mai menționat reprezentanții Prefecturii Poliției.

Tensiunile din estul capitalei franceze au continuat pe parcursul serii, când ”alte două incidente punctuale au avut loc în apropierea Chalet du Lac”, generând un nou val de măsuri din partea poliției.

Astfel, în jurul orei locale 21.15 (22.15, ora României), în proximitatea unei stații de metrou din Vincennes, ”patru bărbaţi au fost arestaţi cu privire la adunare în vederea comiterii de violenţe”. Ulterior, forțele de ordine au intervenit din nou, iar alți ”cinci minori, care purtau cagule şi manifestau împotriva mitingului, au fost conduşi la comisariat în vederea verificării identitiţii, după care au fost predaţi celor responsabili civil de ei”.

Evenimentul politic a reunit aproximativ 600 de activiști și lideri locali ai organizației de tineret a Rassemblement National. Întâmpinată cu entuziasm și ovații de ”Marine, preşedintă”, Marine Le Pen le-a vorbit celor prezenți, cerându-le să respingă orice tentativă de ”victimizare” și îndemnându-i ”să nu cadă” în ”provocări”.

Capitala Franței nu a fost singurul punct fierbinte al serii de sâmbătă. În orașul Biarritz, un banchet Canon français, manifestare cofinanțată de miliardarul ultraconservator Pierre-Édouard Stérin, a degenerat în altercații violente între protestatari ”antifascişti” și forțele de ordine. Și în acest caz au fost înregistrate mai multe victime, printre care un polițist care a necesitat internarea în spital.