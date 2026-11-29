Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a atras atenția asupra riscurilor la care se expun persoanele care publică informații despre viața privată pe rețelele sociale. Datele despre vacanțe, locul de muncă sau activitățile zilnice pot fi utilizate de infractorii cibernetici pentru a concepe mesaje frauduloase și pentru a obține acces la conturile utilizatorilor.

Informațiile distribuite pe platformele de socializare pot dezvălui detalii despre programul unei persoane, locurile pe care le frecventează și obiceiurile sale.

Inclusiv fotografiile realizate în concediu, postările referitoare la activitatea profesională sau distribuirea locației în timp real pot furniza atacatorilor date pe care aceștia să le utilizeze în tentativele de fraudă.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) le-a recomandat utilizatorilor să analizeze cu atenție conținutul pe care îl fac public.

„O fotografie, un check-in sau o postare aparent banală pot dezvălui mai mult decât crezi: locația ta, rutina zilnică sau informații pe care atacatorii le pot folosi pentru a te manipula sau pentru a-ți accesa conturile”, au transmis specialiștii în securitate cibernetică.

Informațiile disponibile pe profilurile de pe rețelele sociale pot fi folosite pentru personalizarea tentativelor de înșelăciune, astfel încât mesajele primite de utilizatori să pară autentice. De exemplu, detaliile publicate despre o vacanță pot fi exploatate de infractorii cibernetici pentru a trimite solicitări false de plată, în numele unei unități de cazare. Prin asemenea mesaje, atacatorii pot încerca să obțină inclusiv informațiile bancare ale destinatarilor.

Specialiștii DNSC le-au recomandat utilizatorilor să trateze cu prudență mesajele prin care li se cer bani, date cu caracter personal sau coduri de autentificare.

Totodată, accesarea linkurilor și deschiderea documentelor atașate unor mesaje nesolicitate sau provenite de la expeditori necunoscuți trebuie evitate.

Printre măsurile de securitate recomandate de DNSC se numără verificarea periodică a opțiunilor de confidențialitate disponibile pe platformele de socializare. Prin modificarea acestor setări, utilizatorii pot restricționa accesul persoanelor necunoscute la conținutul publicat, inclusiv la fotografii și informații despre viața personală.

Specialiștii au recomandat și alegerea unor parole complexe, distincte pentru fiecare cont important. Utilizarea unei parole identice pentru mai multe servicii online poate permite compromiterea mai multor conturi în urma unui singur incident de securitate.

Înainte de distribuirea unei fotografii sau a unor detalii personale, utilizatorii sunt sfătuiți să ia în considerare posibilitatea ca informațiile respective să ajungă și la persoane din afara cercului de cunoscuți.

„Protejează-ți datele personale și distribuie informațiile cu responsabilitate”, au transmis reprezentanții DNSC.