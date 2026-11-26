Republica Moldova. Cel puțin 120 de milioane de euro ar fi fost spălate de o grupare criminală internațională printr-o schemă de fraudă cu TVA. Bugetul Germaniei ar fi fost prejudiciat cu cel puțin 18,9 milioane de euro. În activitatea rețelei ar fi fost implicate și companii din Republica Moldova.

Ancheta este desfășurată în cadrul operațiunii „Pecunia”, coordonată de Parchetul European (EPPO). În urma acțiunilor, 21 de persoane au fost reținute în Belgia, Germania și Estonia.

În țara noastră, procurorii anticorupție au desfășurat acțiuni împreună cu reprezentanții Parchetului European din Germania. Au fost verificate locuințele unor persoane suspectate de implicare în schemă, dar și presupusele sedii ale companiilor vizate de anchetă.

Mai multe persoane au fost audiate. De asemenea, au fost ridicate documente și suporturi electronice, care urmează să fie transmise autorităților germane pentru continuarea investigațiilor, anunță Procuratura Anticorupție.

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi controlat cel puțin 22 de companii-fantomă înregistrate în Germania. Acestea emiteau facturi pentru servicii care nu ar fi fost prestate în realitate.

Documentele erau utilizate pentru a obține ilegal deduceri de TVA și pentru a evita plata impozitelor. Ulterior, banii transferați în conturile companiilor-fantomă erau retrași în numerar.

„Banii transferați către companiile-fantomă ar fi fost retrași în numerar. O parte din ei ar fi fost restituită companiilor și persoanelor care cumpăraseră facturile fictive. În cel puțin un caz, numerarul a fost folosit pentru plata unor angajați ai unor firme de pază, fără ca aceștia să fie înregistrați corespunzător în sistemul de asigurări sociale”, precizează Procuratura Anticorupție.

La acțiunile desfășurate în această săptămână au participat peste 3.000 de polițiști, inspectori fiscali și ofițeri vamali. Intervențiile au avut loc în 12 state: Germania, Belgia, Croația, Estonia, Franța, Italia, Lituania, Republica Moldova, Țările de Jos, Polonia, România și Slovacia.

În total, au fost efectuate peste 300 de percheziții în cadrul investigației internaționale.

Parchetul European este o instituție independentă a Uniunii Europene, responsabilă de investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor care aduc prejudicii intereselor financiare ale UE. Instituția poate trimite în judecată persoanele acuzate de comiterea unor astfel de fapte.