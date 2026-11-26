Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, se apropie de o excludere din Partidul Social Democrat, pe fondul criticilor repetate la adresa colegilor și a formațiunii politice, a declarat președintele organizației județene PSD Buzău, Romeo Lungu. Liderul local a precizat că decizia nu va fi luată în luna decembrie, dar este inevitabilă dacă edilul nu demisionează și continuă atacurile la adresa partidului.

Romeo Lungu a afirmat că a luat act atât de pozițiile publice ale lui Constantin Toma împotriva PSD, cât și de apropierea acestuia de președintele PNL, Ilie Bolojan.

„Am văzut că domnul primar a declarat că vreau sau are intenţie să meargă la PNL-ul lui Bolojan, cred că are tablou cu Bolojan în birou, este treaba lui. Părerea mea este că ne apropiem, în cazul în care aduce în continuare deservicii de imagine şi loveşte foarte puternic într-un partid care l-a ajutat de-a lungul timpului, cred că ne apropiem şi de o eventuală excludere, dar nu vrem să o facem în luna decembrie, în luna cadourilor”, a declarat președintele organizației județene a PSD Buzău.

Liderul PSD Buzău a explicat că organizația nu a votat încă o sancțiune deoarece s-a așteptat ca primarul să își depună singur demisia, subliniind că pierderea mandatului de primar în urma unei excluderi nu îi va opri pe social-democrați să ia o decizie.

„Nu ne reţine nimic, am aşteptat din partea lui, am crezut că nu mai suportă PSD şi va pleca din partid. Pe mine nu mă interesează că-şi pierde mandatul, el dacă nu pleacă din partid şi continuă cu astfel de atacuri asupra oamenilor din PSD, asupra partidului, inevitabil va trebui să luăm şi o decizie de excludere în viitorul apropiat”, a mai afirmat Romeo Lungu.

În ultimele luni, Constantin Toma a criticat în repetate rânduri conducerea și deciziile PSD, exprimându-și în același timp aprecierea față de fostul premier liberal Ilie Bolojan. Întrebat pe cine ar alege între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, primarul Buzăului l-a indicat pe liderul PNL.

„Bolojan, sută la sută. Bolojan. Păi omul ăsta a arătat ceva. Am folosit o expresie pe care mi-a spus-o un prieten: cruciada bunului simţ începută de Ilie Bolojan trebuie continuată şi cu el, şi fără el, cu PNL, fără PNL, cu PSD, fără PSD, e important pentru această ţară. Omul ăsta a arătat că se poate întâmpla ceva şi pozitiv în această ţară, pe linia asta de conduceri politice”, a declarat Constantin Toma.