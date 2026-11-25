19 parlamentari PNL au semnat un comunicat oficial extrem de dur la adresa președintelui formațiunii, Ilie Bolojan. Aleșii solicită anularea imediată a excluderilor și sancțiunilor dictate împotriva senatorilor Nicoleta Pauliuc, Monica Anisie, Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu, acuzând actuala conducere de abuz de putere, dublă măsură și șantaj politic.

Semnatarii documentului susțin că măsurile luate în grupul senatorial nu reprezintă un incident izolat, ci fac parte dintr-o campanie de eliminare a vocilor critice din partid. Aceștia avertizează că nu vor ceda presiunilor și că vor folosi toate pârghiile legale și statutare pentru a contracara deciziile conducerii.

„Marele dezacord din PNL nu este despre procese, declarații sau voturi în plen, ci problema politică majoră este direcția în care Ilie Bolojan duce PNL. Nu vom mai accepta ca acest șantaj să își producă efectele. Vom acționa în consecință, atât politic, cât şi instituțional, folosind toate instrumentele statutare şi legale”, avertizează parlamentarii liberali în comunicatul transmis miercuri.

În textul oficial, cei 19 parlamentari denunță modul în care au fost sancționați colegii lor din Senat și susțin că invocarea disciplinei de vot este doar un pretext pentru reglări de conturi interne. Liberalii amintesc că alți membri ai partidului nu au suferit nicio consecință în momente similare.

„Decizia de astăzi de a le exclude din grupul PNL de la Senat a colegelor noastre Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreşedinte al PNL, şi Monica Anisie, fost ministru liberal al Educaţiei, precum şi înlăturarea senatorului Mihail Veştea şi a fostului ministru al Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, din funcţiile de conducere ale comisiilor Senatului nu este doar o dispută personală cu câţiva parlamentari, ci încă un episod al luptei lui Ilie Bolojan împotriva partidului.

Semnăm împreună acest comunicat pentru a ne arăta solidaritatea şi pentru a puncta că abuzul de azi nu îi priveşte doar pe cei patru, ci priveşte modul autocratic în care este condus PNL de Ilie Bolojan. Disciplina de vot invocată pentru excluderea celor două colege e doar un pretext: când alţi colegi nu au votat guvernul Niculescu, pe care Ilie Bolojan l-a cerut, nimeni n-a fost sancţionat.

Asta arată că disciplina de vot e folosită selectiv, că miza nu e votul şi că sancţiunea îi loveşte doar pe cei care îndrăznesc să-l conteste pe Ilie Bolojan. Pe lângă acest aspect, excluderea celor două colege este o sancţionare discriminatorie și demonstrează o conducere bazată pe dubla măsură față de membri, în funcție de opiniile lor politice”, se arată în documentul semnat de parlamentarii PNL.

Grupul celor 19 aleși dezvăluie că, pe data de 8 noiembrie, mai mulți membri ai partidului ar fi primit un ultimatum direct din partea conducerii, fiind amenințați cu excluderea dacă nu renunță la acțiunile deschise în instanță împotriva unor decizii ale partidului.

Parlamentarii subliniază că instanțele de judecată le-au dat deja dreptate și au suspendat hotărârile conducerii PNL pe motive de nelegalitate, criticând refuzul lui Ilie Bolojan de a accepta deciziile magistraților.

„Ori îşi retrag acţiunile din instanţă împotriva unor decizii ilegale ale conducerii, ori vor fi excluşi din grupurile parlamentare ale PNL. În toate procesele, instanţele au admis cererile formulate de noi şi au suspendat deciziile conducerii PNL, pe motive de legalitate. Nu putem accepta ideea că un membru al unui partid liberal trebuie să renunţe la posibilitatea de a se adresa justiţiei pentru a-şi păstra locul în grupul parlamentar.

Dreptul de a te adresa justiţiei este garantat de Constituţie. Un partid liberal ar trebui să fie primul care apără acest drept. Iar liderul său politic trebuie să accepte că poate pierde o dispută juridică. Hotărârile judecătoreşti trebuie respectate indiferent dacă te avantajează sau nu. Ilie Bolojan transformă această dispută asupra legalităţii unor decizii într-o confruntare directă în care toţi cei care apelează la justiţie riscă să fie eliminaţi politic”, transmit semnatarii.

Dincolo de sancțiunile disciplinare, semnatarii comunicatului ridică problema identității liberale a PNL și acuză lipsa unei dezbateri reale privind alianța cu USR. Totodată, aceștia reproșează conducerii că marginalizează liderii locali cu rezultate electorale și promovează persoane din afara partidului în funcții-cheie.

„Avem opinii diferite, dar nu trebuie să fim trataţi ca adversari ai partidului. Într-un partid liberal trebuie să existe loc pentru dezbatere, pentru libertatea de exprimare şi pentru competiţie internă. Nu putem să nu remarcăm că oamenii care au muncit ani de zile pentru partid, au câştigat alegeri şi au construit organizaţii de la zero sunt daţi la o parte. În acelaşi timp, oameni care nu au luptat niciodată pentru PNL, ci uneori împotriva PNL, sunt aduşi peste noapte în funcţii de conducere în partid şi în guvern.

Ceea ce contestăm noi este lipsa unei dezbateri suficient de clare în partid despre colaborarea cu USR, limitele acestei colaborări şi consecinţele ei asupra identităţii liberale a partidului. PNL are propria istorie, propriile valori şi propriul electorat. În partid există o nemulţumire mult mai mare decât se vede faţă de modul în care este condus partidul, faţă de modul în care sunt trataţi liberalii care au muncit şi au câştigat alegeri în localităţi, oraşe şi judeţe şi faţă de felul în care oameni care au luptat împotriva partidului, cu aere de vedete politice, sunt promovaţi peste noapte direct în funcţii de conducere la partid şi la guvern.

Într-un partid liberal, diferenţele de opinie nu se rezolvă prin ultimatumuri şi sancţiuni, ci prin dialog. De aceea, solicităm anularea deciziei de sancţionare a celor 4 colegi care au fost înlăturaţi în mod abuziv din grup, respectarea legii, a statutului şi a regulamentelor parlamentare, precum şi o dezbatere reală privind orientarea politică şi ideologică a PNL. În plus, solicităm conducerii partidului să înţeleagă că unitatea partidului nu se obţine prin eliminarea colegilor care au opinii diferite. PNL este mai vechi decât orice conducere şi mai important decât orice preşedinte de partid”, concluzionează cei 19 parlamentari.

Documentul oficial este asumat de următorii deputați și senatori liberali:

Andrei Alexandru-Ioan, deputat

Anisie Monica-Cristina, senator

Baciu Romică-Andrei, deputat

Bode Lucian Nicolae, deputat

Cîmpeanu Sorin-Mihai, senator

Culeafă Mihai, deputat

Gorghiu Alina-Ștefania, deputat

Iordache Ion, deputat

Matei Aneta, deputat

Mititelu Eduard-Tatian, deputat

Pandea Ciprian, deputat

Pauliuc Nicoleta, senator

Predoiu Marian-Cătălin, senator

Prișcă Răzvan Sorin, deputat

Rusu Sebastian-Mihai, deputat

Scarlat George, deputat

Stroe Ionuț-Marian, deputat

Teslariu Andrei-Ionuț, deputat

Veștea Mihail, senator

Reacția vehementă a celor 19 aleși vine după ce, miercuri, grupul parlamentar al PNL din Senat a hotărât sancționarea a patru membri marcanți. Nicoleta Pauliuc și Monica Anisie au fost excluse din grupul senatorial liberal, în timp ce Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu au fost revocați din funcțiile de conducere pe care le ocupau în comisiile permanente ale Senatului.

Cele două senatoare excluse au reacționat dur, precizând că nu intenționează să demisioneze din PNL. Nicoleta Pauliuc i-a reproșat liderului liberal că a început epurările politice cu două femei și a declarat că Ilie Bolojan „a ales să fie Omul Negru din încăpere”. La rândul său, Monica Anisie a susținut că măsura excluderii a fost luată deoarece președintele PNL nu tolerează să fie contrazis, mai ales în situațiile în care i se atrage atenția că greșește.