Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc refuză să recunoască votul prin care Biroul Politic Național alOrganizației Femeilor Liberale (OFL) a decis înlocuirea sa din funcția de președintă a structurii.

Ea susține că, potrivit regulamentului, numai Congresul organizației o poate demite și anunță că va contesta hotărârea în instanță.

Propunerea de schimbare a conducerii a fost votată sâmbătă cu 42 de voturi pentru, două împotrivă și o abținere. În locul Nicoletei Pauliuc a fost aleasă deputata Geanina Pistru.

Senatoarea afirmă însă că decizia Biroului Politic Național nu respectă prevederile regulamentului OFL. „Regulamentul OFL e clar: președinta e aleasă de Congres și numai Congresul o poate demite. Până atunci, rămân președinta Organizației Femeilor Liberale”, a transmis Pauliuc.

După vot, senatoarea a lansat critici la adresa președintelui PNL, Ilie Bolojan, pe care îl acuză de dublă măsură și de blocarea dezbaterilor interne din partid.

Pauliuc a făcut o paralelă între reacția lui Bolojan la o posibilă anchetă parlamentară privind folosirea unei mașini SPP pentru transportul unor invitați la nunta fiicei sale și măsurile pe care conducerea PNL le-ar fi luat împotriva sa.

„Dacă o anchetă parlamentară poate fi resimțită ca hărțuire, cum ar trebui să descriu eu cele șase episoade de sancționare și presiune politică îndreptate împotriva mea de conducerea PNL?”, a întrebat senatoarea.

Ea susține că, în ultimul an și jumătate, activitatea internă a liberalilor a fost practic blocată și a criticat lipsa dezbaterilor și a consultărilor cu organizațiile din teritoriu înaintea unor decizii importante.

Pauliuc a amintit și de sancțiunile aplicate parlamentarilor care au votat pentru învestirea guvernului propus de Adrian Veștea, întrebând câte consecințe poate avea un singur vot politic.

Nicoleta Pauliuc face parte din gruparea liberalilor care contestă conducerea lui Ilie Bolojan și s-a opus în repetate rânduri unor decizii ale partidului. Disputa a ajuns și în instanță, iar liderul PNL le-a cerut parlamentarilor care au contestat formațiunea să își retragă acțiunile judiciare, avertizând că, în caz contrar, ar putea fi excluși din grupurile parlamentare.

Senatoarea respinge însă presiunile și afirmă că își va apăra poziția prin mijloacele prevăzute de statut și de lege.

„Voi contesta hotărârea de astăzi a BPN al OFL pe căile prevăzute de statut și de lege. Rămân liberală și rămân alături de femeile din această organizație”, a transmis Pauliuc, în încheierea mesajului său.