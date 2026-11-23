După ce a strălucit la Jocurile Olimpice ale Tineretului de la Dakar, unde a cucerit trei medalii, dintre care două de aur, Daria Silișteanu se pregătește pentru o nouă provocare majoră: Campionatele Mondiale în bazin scurt de la Beijing (1–6 decembrie). Dincolo de performanțele spectaculoase din bazin, tânăra înotătoare din Fălticeni a dezvăluit obiceiul de la care nu se abate niciodată înainte de start, condițiile extreme în care a dormit pentru aurul olimpic și planul amuzant pe care îl are pentru prima sa aventură în China.

Daria Silișteanu traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei. La Dakar, românca a urcat de trei ori pe podium — aur la 50 și 100 de metri spate și argint la 100 de metri fluture. Acum, marea speranță a natației românești își îndreaptă toată atenția spre competiția din Beijing, unde are un avantaj important chiar din start: lungimea bazinului.

Deși a cucerit aurul olimpic de tineret într-un bazin olimpic de 50 de metri, Daria recunoaște că se simte mult mai în largul ei în cel de 25 de metri. „Mie îmi place foarte mult să înot în bazin de 25 de metri. M-am acomodat foarte repede. Mai greu mă acomodez în cel de 50 de metri decât în cel de 25”, a explicat campioana.

În spatele orelor istovitoare de antrenament, Daria se sprijină pe o credință puternică, moștenită din copilărie. Indiferent de miza competiției, sportiva respectă cu sfințenie un ritual personal în ultimele clipe dinaintea plonjonului în apă.

„Cu cinci secunde înainte de start spun încontinuu: «Doamne, ajută-mă! Doamne, ajută-mă! Doamne, ajută-mă!», până când aud semnalul de plecare”, a mărturisit înotătoarea.

Originară din Fălticeni, unde biserica se află chiar lângă casa părintească, Daria obșnuia să meargă la slujbe alături de bunici. Chiar dacă programul strict de pregătire îi lasă tot mai puțin timp liber, încearcă să păstreze această tradiție înainte și după marile concursuri.

„Încerc să merg duminica la biserică, mai ales în săptămânile dinaintea concursurilor. Și după competițiile importante, cum a fost cea de la Dakar. Înainte să plecăm am intrat în biserică, dar nu am apucat să particip la slujba de duminică”, a povestit ea. VEZI FOTOPOZA 1 / 7

Competiția din China îmbină miza sportivă cu entuziasmul descoperirii unei culturi complet noi. Daria Silișteanu își dorește de mult timp să ajungă în Asia și și-a făcut deja o strategie clară pentru cumpărături.

„Vreau să cumpăr ceva ce nu există la noi. Toate prostiile pe care nu le găsim în România, să le încerc pe toate! Îmi pun mai puține lucruri în bagaj când plec de acasă, ca să am loc să îl umplu la întoarcere”, a spus amuzată sportiva, care speră să prindă câteva ore libere pentru plimbări, întrucât delegația va ajunge la Beijing cu câteva zile înainte de startul probelor.

În ceea ce privește gastronomia locală, tânăra campioană privește totul cu umor:

„Nu cred că am mâncat vreodată mâncare chinezească. În afară de sushi, nu prea mănânc astfel de preparate. Și sushi-ul nici măcar nu este chinezesc!”.

Drumul spre cele trei medalii de la Dakar a fost pus la încercare de o căldură sufocantă. În camerele sportivilor, aerul devenise aproape irespirabil, iar instalațiile de climatizare lipseau.

„La un moment dat, în cameră erau 41 de grade! Afară erau 36–38 de grade și seara se mai răcorea puțin, dar în camere nu scădea deloc temperatura, pentru că bătea soarele toată ziua. Aveam doar ventilatoare, care practic plimbau aerul cald prin cameră”, își amintește Daria. Soluția salvatoare a venit într-o noapte în care a rămas singură în cameră: „Mi-am pus trei ventilatoare. Abia atunci am reușit să dorm bine!”

Nici bazinul descoperit nu a fost pe placul ei, mărturisind că în aer liber își pierde uneori reperele și ajunge să se lovească de culoar. Cu toate acestea, timpii obținuți au depășit așteptările. În schimb, temperatura apei a ajutat-o, mai ales că nu suportă apa rece și are o vorbă celebră înainte de fiecare antrenament: „Întotdeauna încerc apa cu piciorul, deși știu că e rece. Eu am o vorbă: apa e udă și rece. De fiecare dată e udă și rece!”.

Deși a urcat de două ori pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la Dakar, Daria Silișteanu spune că vârful emoțional al competiției nu a fost în bazin, ci la ceremonia în care a purtat drapelul României.

„Am avut emoții foarte mari! Nu mă așteptam să fie așa. Credeam că o să mergem cu toții, să facem o tură de teren. Dar a trebuit să mergem pe rând și am avut emoții mai mari decât la concurs”, a recunoscut campioana, adăugând că, paradoxal, în timpul curselor de la Dakar s-a simțit chiar mai relaxată decât la unele Campionate Europene.

Campania Nadia10 – Provocări și Performanță

Realizată de: Fundația Nadia Comăneci

Cu sprijinul: Cris-Tim; Fundația Restituțio; Akcent Navigație; Electromontaj; E-Infra

Partener media: evz.ro