RO-Alert la Fălticeni, după ce un urs a intrat în oraș

Un urs a fost semnalat în noaptea de vineri spre sâmbătă pe raza municipiului Fălticeni, iar autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației, anunță Monitorul de Suceava.

Animalul a fost observat pe strada Anton Holban, iar locuitorilor li s-a recomandat să evite zona și să nu se apropie de urs.

Mesajul de avertizare a fost transmis sâmbătă, 19 septembrie, la ora 1:40. Autoritățile au cerut prudență și evitarea deplasărilor în zona în care a fost observat animalul, precum și pe străzile adiacente.

Echipajele forțelor de ordine au ajuns la fața locului și au restricționat accesul în zonă, pentru a limita riscul ca oamenii să intre în contact cu animalul și pentru a permite gestionarea situației în condiții de siguranță.

Localnicii au fost sfătuiți să nu încerce să fotografieze sau să filmeze ursul și să nu se apropie de acesta sub nicio formă. De asemenea, autoritățile recomandă să nu fie hrănit animalul. În cazul unui pericol direct, oamenii trebuie să apeleze imediat numărul unic de urgență 112.

Nu este pentru prima dată când un urs ajunge în municipiul Fălticeni. Un incident similar a fost înregistrat în septembrie 2024, când un pui de urs a fost observat în timpul nopții în zona Gării.

Animalul a continuat să se deplaseze spre centrul orașului, după care a ieșit din zona centrală și a trecut prin curțile unor gospodării. La acel moment, forțele de ordine au încercat să-l localizeze, însă ursul nu a fost capturat.

Apariția animalului în această perioadă nu este neobișnuită. Toamna, urșii își intensifică activitatea în căutarea hranei și încearcă să acumuleze rezerve de energie înaintea sezonului rece.

Fructele și alte surse de hrană îi pot determina să se apropie de zonele locuite, în special atunci când acestea sunt ușor accesibile.

Autoritățile le recomandă localnicilor să trateze astfel de situații cu maximă prudență și să respecte indicațiile transmise prin sistemul RO-Alert.