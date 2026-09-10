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Avertisment de ultimă oră în Tulcea. Mesaj RO-Alert emis joi: Primele informații de la MApN. Update

Avertisment de ultimă oră în Tulcea. Mesaj RO-Alert emis joi: Primele informații de la MApN. UpdateSursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Update. 16.51: Potrivit Ministerului Apărării Naționale, sistemul de supraveghere radar a identificat țintele în jurul orei 15.00. Centrul Național Militar de Comandă (N) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la necesitatea alertării populației din nordul județului Tulcea.

În jurul orei 15.50, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert către populația din zona vizată, ca măsură de informare și avertizare. Pentru monitorizarea situației, au fost ridicate în aer mai multe aeronave militare.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat pentru monitorizarea situației.

Populația din zona de nord a județului Tulcea a primit un avertisment urgent joi după-amiază, autoritățile indicând un potențial pericol de la înălțime. Locuitorii au fost sfătuiți să își ia măsuri de precauție imediate pentru a-și proteja viața și integritatea corporală.

Avertisment de ultimă oră în Tulcea. Mesaj RO-Alert emis joi: Pericol de cădere a unor obiecte din spațiul aerian

Alertele au fost emise prin intermediul sistemului național de înștiințare a populației, iar autoritățile au transmis instrucțiuni clare cu privire la modul în care cetățenii trebuie să reacționeze în această perioadă de risc.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea au anunţat că pentru nordul judeţului a fost trimis un mesaj RO-Alert. "Alertă Extremă - Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi de pereţii exteriori", se arată în mesajul RO-Alert.

Ro Alert

Ro Alert. Sursa foto: Arhiva EVZ

Măsuri de siguranță și durata alertei

Avertizarea vizează prevenirea oricărui incident negativ și îndeamnă la menținerea calmului, respectând recomandările oferite de structurile de protecție civilă. Cetățenii din zona vizată sunt sfătuiți să evite deplasările în aer liber și să rămână la adăpost până la încetarea oficială a perioadei de risc.

Durata estimată a avertizării este de 90 de minute.

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