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Louis Munteanu ratează meciurile cu Polonia și Suedia. Atacantul s-a accidentat

Louis Munteanu ratează meciurile cu Polonia și Suedia. Atacantul s-a accidentatLouis Munteanu. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Louis Munteanu nu va putea evolua pentru România în următoarele două partide din Liga Națiunilor, după ce atacantul a suferit o entorsă de gleznă la antrenamentul de miercuri seara. Federația Română de Fotbal a anunțat joi că investigațiile medicale au confirmat indisponibilitatea jucătorului pentru meciurile cu Polonia și Suedia.

România întâlnește Polonia vineri, 2 octombrie, la Varșovia, iar pe 5 octombrie va juca împotriva Suediei, pe teren propriu, în Arena Națională. Accidentarea lui Munteanu reprezintă o modificare importantă pentru lotul pregătit de selecționerul Gheorghe Hagi, într-o perioadă în care tricolorii au început competiția cu două înfrângeri.

Louis Munteanu, indisponibil după o entorsă de gleznă

Accidentarea s-a produs în timpul ședinței de pregătire de miercuri seara. După investigațiile medicale efectuate ulterior, stafful medical al echipei naționale a stabilit că atacantul nu poate fi recuperat la timp pentru următoarele două partide.

„Louis Munteanu, indisponibil pentru următoarele jocuri! La antrenamentul de miercuri seara, atacantul a suferit o entorsă de gleznă”, a transmis FRF. Federația a precizat că jucătorul nu va fi apt pentru meciurile cu Polonia, din 2 octombrie, și Suedia, din 5 octombrie.

Munteanu fusese convocat de Gheorghe Hagi pentru seria de patru partide din această ediție a Ligii Națiunilor. Atacantul legitimat la D.C. United are șase selecții la prima reprezentativă și trei goluri, potrivit listei inițiale publicate de FRF.

România, fără punct după primele două meciuri

Indisponibilitatea lui Munteanu apare după primele două partide ale României în noul sezon al Ligii Națiunilor. Tricolorii au pierdut cu 2-1 în deplasare cu Suedia, pe 25 septembrie, iar apoi au fost învinși de Bosnia și Herțegovina cu 4-2, pe 28 septembrie, pe Arena Națională.

Gheorghe Hagi

Gheorghe Hagi / sursa doto: captură video

Înaintea confruntării cu Polonia, România are astfel două înfrângeri în grupa B4. Următoarele două meciuri sunt programate într-un interval de numai trei zile: Polonia – România pe 2 octombrie, la Varșovia, și România – Suedia pe 5 octombrie, la București.

Seria de partide din această perioadă este una aglomerată. FRF a anunțat încă de la reunirea lotului că România are programate patru jocuri în doar zece zile, motiv pentru care stafful tehnic a gestionat separat pregătirea și deplasarea jucătorilor.

Hagi trebuie să găsească o soluție pentru atac

Louis Munteanu era unul dintre atacanții incluși în lotul inițial pentru această acțiune. Pentru partidele rămase, selecționerul are la dispoziție mai multe variante ofensive, între care Dennis Man, Ianis Hagi, Valentin Mihăilă, Florin Tănase și Daniel Bîrligea.

Munteanu a evoluat în primele două partide ale României din actuala ediție a competiției. Potrivit datelor publicate de presa sportivă, atacantul a jucat 67 de minute împotriva Suediei și o repriză în partida cu Bosnia și Herțegovina.

Pentru România urmează acum deplasarea la Varșovia, unde va întâlni Polonia pe 2 octombrie, de la ora 21:45. Trei zile mai târziu, tricolorii vor reveni pe teren propriu pentru partida cu Suedia.

După meciurile cu Polonia și Suedia, România mai are programate două partide în această ediție a competiției: cu Polonia, pe 14 noiembrie, și cu Bosnia și Herțegovina, pe 17 noiembrie.

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