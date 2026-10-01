Cât de „curat” e vinul de țară, de fapt

Vinul de țară are o reputație de produs natural, „fără chimicale”, spre deosebire de cel din comerț. Realitatea este mai nuanțată.

Mulți asociază „curat” cu absența sulfiților. În practică, sulfiții (dioxidul de sulf) apar și natural în timpul fermentației. Chiar și vinurile bio sau naturale conțin cantități mici. Diferența este dacă se mai adaugă suplimentar pentru stabilizare.

În vinul industrial, dozele sunt reglementate (maxim 150 mg/l la roșu sec, mai mult la albe și dulci). În vinul de țară, situația variază enorm: unii producători casnici nu adaugă deloc, alții pun sulfiți „după ureche” ca să nu se acrească vinul. Nu există control și nici etichetă.

De obicei nu trece prin procese agresive de filtrare, stabilizare sau corecții de culoare/aromă.

Poate avea mai puțini aditivi (bentonită, enzime, taninuri comerciale, zahăr adăugat).

Dacă strugurii sunt sănătoși și igiena e respectată, poate fi într-adevăr mai „minimal intervenit”.

Igiena – cel mai mare pericol. Vase murdare, furtunuri vechi, recipiente de plastic necorespunzătoare sau mâini murdare pot duce la contaminare. Nu e vorba doar de gust alterat, ci și de posibile probleme digestive. Sulfiții „după ureche” – unii pun prea mult, alții deloc. Prea puțin înseamnă risc de oxidare și bacterii; prea mult poate da dureri de cap sau disconfort (mai ales la persoane sensibile). Lipsa trasabilității – nu știi ce struguri s-au folosit, dacă au fost stropiți, în ce condiții s-a fermentat sau cum a fost depozitat. Metanolul – la vinul fermentat (nu distilat) riscul e foarte mic. Problemele grave cu metanol apar aproape exclusiv la țuică / rachiu de casă prost făcut, nu la vin.

Vinul de țară poate fi mai curat decât unul industrial ieftin, dar nu este automat mai sigur sau mai sănătos. Depinde complet de cel care l-a făcut. Un producător grijuliu, cu igienă bună și struguri de calitate, poate obține un vin foarte bun și cu intervenții minime. Unul neglijent poate livra un produs instabil sau contaminat.

Dacă bei vin de țară, alege surse de încredere - oameni pe care îi cunoști, uită-te la claritate, miros și gust, și nu-l trata ca pe un produs magic „fără niciun risc”. „Natural” nu înseamnă automat „inofensiv”.