Istoria secreta

Bere sau șpriț, vara? Care e răspunsul lui Păstorel

Comentează știrea
Bere sau șpriț, vara? Care e răspunsul lui PăstorelPăstorel Teodoreanu. Sursa foto: Wikipedia
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

În toiul verii, când temperaturile trec cu ușurință de 30 de grade, românii se împart tradițional în două tabere: cei care aleg berea rece și cei care optează pentru un șpriț bine echilibrat.

Bere sau șpriț, vara?

Întrebarea aceasta simplă a generat de-a lungul timpului nenumărate dezbateri la terase, în curți și pe internet. Pentru a lămuri lucrurile, am apelat la o autoritate în materie: Păstorel.

Pentru Păstorel, răspunsul este clar și fără echivoc: vara se bea șpriț.

„Vinul și apa separat e pentru nemți. La noi, vara, se face șpriț. Așa a fost de când e lumea și tot așa o să rămână”, spune el cu convingere.

Vin alb

Vin alb. Sursa foto: Pixabay

Păstorel nu bea bere vara

Păstorel Teodoreanu nu este un susținător al berii în sezonul cald. Deși recunoaște că o bere rece poate fi tentantă, consideră că șprițul este alegerea potrivită pentru zilele caniculare. El preferă un vin alb ușor, combinat cu apă minerală și multă gheață.

„Dacă bei vinul curat vara, te ia căldura și te amețește prea repede. Dacă bei apa separat, nu mai are gust. Trebuie amestecate, băiete!”, explică Păstorel.

Rețeta sa clasică este simplă: trei părți vin alb rece, două părți apă minerală și multă gheață. Uneori adaugă o felie de lămâie „ca să nu fie prea fad”. Denumește această combinație „șpriț de vară” sau „vin cu prospețime”.

Bere

Sursa foto: Pixabay

Păstorel: dacă bei bere toată ziua, ajungi ca varza

Păstorel face diferența clară între cele două băuturi. Berea, spune el, „te umflă” și nu se potrivește la fel de bine cu arșița prelungită. Șprițul, în schimb, este răcoritor, ușor și permite o hidratare mai bună, fără a pierde din savoarea vinului.

„Vara, băiete, bei ceva ușor, rece și care să te țină treaz. Că dacă bei bere toată ziua, ajungi ca varza”, completează el cu umorul caracteristic.

Chiar dacă trendurile moderne aduc tot felul de cocktailuri, spritz-uri italienești sau bere artizanală, Păstorel rămâne un tradiționalist convins. Pentru el, vara românească înseamnă un pahar de șpriț savurat la umbră, alături de o masă simplă și o discuție bună.

Indiferent de preferințe, un lucru este cert: vara, la umbră, orice băutură rece devine un motiv de bucurie. Dar dacă îl întrebi pe Păstorel, răspunsul va fi mereu același: șpriț.

Stiri calde

19:53 - Verdict crucial pentru Marine Le Pen. Lidera RN riscă să fie scoasă din cursa prezidențială

19:43 - Avocatul lui Viorel Pașca contestă acuzațiile DIICOT și cere sprijinul medicilor care au lucrat cu bolnavii: Nu știu ...

19:29 - Bere sau șpriț, vara? Care e răspunsul lui Păstorel

19:21 - Drumeții cu final dramatic în plin sezon al concediilor. 17 turiști au fost salvați, iar doi au murit pe munte

19:09 - Fenomenul donatorilor de spermă de pe rețelele sociale ia amploare. Specialiștii avertizează asupra riscurilor ascunse

19:01 - „Căsnicia” PSD-PNL și schimbarea „miresei”. Cum vede Pucheanu ruptura politică

18:57 - Șase sfere argintii au apărut pe plajă. Specialiștii suspectează că provin din spațiu

18:44 - Grecia, sub asediul incendiilor. 60 de focare în doar 24 de ore

HAI România!

Omul care a scindat Partidul Republican!

Omul care a scindat Partidul Republican!

Orbirea lui Ilie Bolojan și cinismul unei mize uriașe

Orbirea lui Ilie Bolojan și cinismul unei mize uriașe

Mai este România de partea României? Între umbra Catedralei și lumina ecranelor

Mai este România de partea României? Între umbra Catedralei și lumina ecranelor

Proiecte speciale