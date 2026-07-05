Bere sau șpriț, vara? Care e răspunsul lui Păstorel

În toiul verii, când temperaturile trec cu ușurință de 30 de grade, românii se împart tradițional în două tabere: cei care aleg berea rece și cei care optează pentru un șpriț bine echilibrat.

Întrebarea aceasta simplă a generat de-a lungul timpului nenumărate dezbateri la terase, în curți și pe internet. Pentru a lămuri lucrurile, am apelat la o autoritate în materie: Păstorel.

Pentru Păstorel, răspunsul este clar și fără echivoc: vara se bea șpriț.

„Vinul și apa separat e pentru nemți. La noi, vara, se face șpriț. Așa a fost de când e lumea și tot așa o să rămână”, spune el cu convingere.

Păstorel Teodoreanu nu este un susținător al berii în sezonul cald. Deși recunoaște că o bere rece poate fi tentantă, consideră că șprițul este alegerea potrivită pentru zilele caniculare. El preferă un vin alb ușor, combinat cu apă minerală și multă gheață.

„Dacă bei vinul curat vara, te ia căldura și te amețește prea repede. Dacă bei apa separat, nu mai are gust. Trebuie amestecate, băiete!”, explică Păstorel.

Rețeta sa clasică este simplă: trei părți vin alb rece, două părți apă minerală și multă gheață. Uneori adaugă o felie de lămâie „ca să nu fie prea fad”. Denumește această combinație „șpriț de vară” sau „vin cu prospețime”.

Păstorel face diferența clară între cele două băuturi. Berea, spune el, „te umflă” și nu se potrivește la fel de bine cu arșița prelungită. Șprițul, în schimb, este răcoritor, ușor și permite o hidratare mai bună, fără a pierde din savoarea vinului.

„Vara, băiete, bei ceva ușor, rece și care să te țină treaz. Că dacă bei bere toată ziua, ajungi ca varza”, completează el cu umorul caracteristic.

Chiar dacă trendurile moderne aduc tot felul de cocktailuri, spritz-uri italienești sau bere artizanală, Păstorel rămâne un tradiționalist convins. Pentru el, vara românească înseamnă un pahar de șpriț savurat la umbră, alături de o masă simplă și o discuție bună.

Indiferent de preferințe, un lucru este cert: vara, la umbră, orice băutură rece devine un motiv de bucurie. Dar dacă îl întrebi pe Păstorel, răspunsul va fi mereu același: șpriț.