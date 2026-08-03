Ieșirile în oraș rămân o parte importantă din viața de zi cu zi a românilor, deși comportamentul de consum s-a adaptat vremurilor actuale. Peste 40% din populație alege să meargă la un local cel puțin o dată pe săptămână. Terasele continuă să fie opțiunea favorită pentru majoritatea celor care consumă bere, conform datelor recente din piață.

Atunci când aleg locul în care își vor petrece timpul liber, românii pun pe primul loc calitatea preparatelor și modul în care sunt serviți. Aceste aspecte au devenit mai importante chiar și decât prețul final afișat în meniu. Totuși, majoritatea consumatorilor resimt creșterile din sectorul ospitalității, considerând tarifele băuturilor ca fiind ridicate.

„Stilul de viaţă al românilor în 2026 este definit de o căutare activă a experienţelor, unde calitatea serviciilor şi a produselor devine criteriul suprem în alegerea locurilor de petrecere a timpului liber. În acest peisaj, berea rămâne alegerea predilectă, adaptându-se constant exigenţelor unei pieţe HoReCa în care consumatorii sunt din ce în ce mai atenţi la detalii şi la valoarea oferită pentru bugetul alocat”, se arată într-un comunicat al Asociaţiei Berarii României.

Conform cercetării realizate în vara acestui an, dorința oamenilor de a socializa rămâne puternică. Din totalul celor care își rezervă timp pentru ieșiri săptămânale, cei mai mulți preferă varianta berii cu alcool.

În ceea ce privește spațiile alese, terasele sunt pe primul loc în preferințele celor care consumă bere, fiind urmate de restaurante și cafenele. Pe de altă parte, cei care aleg să rămână mai mult acasă invocă în principal aspectele financiare, preferința pentru alte tipuri de activități casnice sau dorința de confort. Lipsa timpului liber reprezintă un motiv doar pentru un procent foarte mic dintre persoane.

„Atunci când aleg locaţia pentru a ieşi în oraş, românii pun un accent deosebit pe calitatea experienţei globale. Calitatea mâncării (89%) şi standardele de servire (87%) sunt factorii decisivi, devansând importanţa preţurilor (85%) sau a atmosferei „cool” (81%)”, se pecizează în comunicat.

Peste jumătate dintre participanții la studiu sunt de părere că băuturile din sectorul HoReCa au prețuri destul de mari sau foarte mari. Această percepție influențează direct nivelul de consum și frecvența cu care oamenii trec pragul localurilor, într-o piață unde ponderea vânzărilor de bere prin restaurante și terase rămâne scăzută comparativ cu alte state.

„Este absolut firesc ca oamenii să simtă presiunea creşterilor de preţuri şi a lipsei de predictibilitate economică, iar aceste lucruri să producă efecte în stilul lor de viaţă. Vedem o chibzuinţă mult mai mare în modul în care consumatorii îşi gestionează bugetele, iar atenţia la raportul calitate-preţ a devenit prioritară.

Dacă ne uităm la cifre, la nivelul anului 2025 ponderea HoReCa în piaţa berii este de sub 10%, pe când în ţări precum Portugalia acesta reprezintă 68%, în Irlanda 64%, în Spania 63%, iar în Ungaria 20%. Observăm că ţările cunoscute ca destinaţii turistice şi care beneficiază de regimuri fiscale stabile şi predictibile, oferă posibilitatea segmentului HoReCa să se dezvolte şi oamenilor ocazia de a avea un stil de viaţă activ şi social”, a declarat Constantin Bratu, Director General Berarii României.

Perioada concediilor aduce o creștere a consumului de bere pentru o treime dintre români. Deși varianta clasică cu alcool rămâne pe primul loc în preferințele turiștilor, alternativele fără alcool sau versiunile cu arome încep să câștige din ce în ce mai mult teren în timpul vacanțelor.

Muntele și litoralul românesc sunt principalele destinații unde românii aleg să se relaxeze și să consume bere în perioada concediilor.

Studiul a fost realizat de Reveal Marketing Research în luna iunie 2026, pe un eșantion reprezentativ de peste 1.000 de persoane din mediul urban și rural.