Destinații de vacanță cu prețuri mai mici. Românii aleg tot mai des Polonia și Cehia

Românii rezervă semnificativ mai multe călătorii pentru această vară, iar cele mai mari creșteri se înregistrează în rândul destinațiilor vacanță unde tarifele au scăzut, potrivit celor mai recente date centralizate de Kiwi.com.

Astfel, 23 din 25 de destinații rezervate de români pentru călătorii în perioada iunie–august au înregistrat o creștere anuală a numărului de pasageri până la data de 15 iulie. În rândul celor mai populare destinații, datele arată o asociere clară între tarifele mai mici și cererea mai ridicată, sugerând că raportul calitate-preț joacă un rol tot mai important în alegerea destinațiilor de către români în această vară.

Relația dintre tarife și creșterea numărului de pasageri este deosebit de vizibilă în rândul primelor 25 de destinații în funcție de volumul pasagerilor din sezonul de vară. În 19 dintre cele 25 de destinații, numărul pasagerilor a crescut, în timp ce tarifele mediane au scăzut comparativ cu aceeași dată de referință pentru rezervări de anul trecut. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat în destinațiile unde tarifele au scăzut cel mai mult.

În Polonia, numărul pasagerilor a crescut cu 221,1%, în timp ce tarifele mediane au scăzut cu 33,3%, iar Cehia a înregistrat o creștere de 173,5%, în paralel cu o scădere de 33,7% a tarifelor. Elveția a înregistrat, de asemenea, o creștere puternică, numărul pasagerilor majorându-se cu 89,4%, în timp ce tarifele au scăzut cu 22,7%.

În ansamblu, datele sunt moderate de o creștere puternică a numărului de pasageri în raport cu evoluția tarifelor. În termeni practici, destinațiile care au înregistrat cele mai mari creșteri ale rezervărilor au fost, în ansamblu cele în care tarifele au scăzut cel mai mult, indicând o tendință clară a călătorilor români de a fi receptivi la preț.

Polonia și Cehia se remarcă drept destinațiile cu cel mai bun raport calitate-preț al verii

Polonia și Cehia se evidențiază ca cele mai clare exemple ale tendinței de orientare către valoare. Ambele destinații au înregistrat unele dintre cele mai mari reduceri de tarife din clasament, în paralel cu o creștere excepțională a numărului de pasageri români.

Albania a câștigat, de asemenea, un avânt semnificativ, numărul pasagerilor crescând cu 101,3%, în timp ce tarifele mediane au scăzut cu 18,6%. Malta și Croația au înregistrat creșteri de 60,4%, respectiv 60,6%, în paralel cu reduceri ale tarifelor de 18,3%, respectiv 17,1%.

Și Ungaria a înregistrat o creștere a numărului de pasageri de 43,4%, în timp ce tarifele mediane au scăzut cu 18,8%, consolidând tendința mai largă a călătorilor de a răspunde puternic la destinațiile care oferă un raport calitate-preț mai bun.

Tendința orientării către calitatea serviciilor este vizibilă și în cazul unora dintre cele mai populare destinații pentru călătoriile de vară ale românilor. Italia, Spania și Grecia — trei dintre destinațiile principale de pe harta călătoriilor de vară — au înregistrat creșteri ale numărului de pasageri în paralel cu scăderea tarifelor mediane.

În Italia, numărul pasagerilor a crescut cu 40,3%, în timp ce tarifele mediane au scăzut cu 12,9%. Spania a înregistrat o creștere și mai puternică, numărul pasagerilor majorându-se cu 64,8%, în timp ce tarifele au scăzut cu 14,8%. Și Grecia a crescut cu 19,9%, în timp ce tarifele mediane au scăzut cu 7,3%.

Germania a înregistrat o creștere de 46,6% a numărului de pasageri, în paralel cu o scădere de 7,4% a tarifelor mediane, demonstrând că relația dintre o cerere mai mare și prețuri mai bune se extinde dincolo de destinațiile tradiționale de vacanță de vară.

Unde cererea este suficient de puternică pentru a depăși creșterea tarifelor

Nu toate destinațiile urmează același tipar. Șase dintre primele 25 de destinații au înregistrat creșteri ale numărului de pasageri în pofida tarifelor mediane mai mari, demonstrând că prețul nu este singurul factor care influențează deciziile de călătorie.

În Regatul Unit, numărul pasagerilor a crescut cu 76%, chiar dacă tarifele au crescut cu 5,5%, în timp ce Irlanda a înregistrat o creștere de 60,2%, în paralel cu o majorare de 11,2% a tarifelor mediane. Suedia și Moldova au înregistrat, de asemenea, creșteri ale numărului de pasageri în pofida tarifelor mai mari.

La celălalt capăt al clasamentului, Turcia și Austria au fost singurele două destinații în care atât numărul pasagerilor, cât și tarifele au evoluat într-o direcție nefavorabilă. Numărul pasagerilor către Turcia a scăzut cu 2,7%, în timp ce tarifele au crescut cu 7,1%, iar Austria a înregistrat o scădere de 9,0% a numărului de pasageri, în paralel cu o creștere de 14,3% a tarifelor.

În ansamblu, datele sugerează că românii sunt din ce în ce mai atenți la raportul calitate-preț atunci când își planifică vacanțele de vară. Destinațiile care câștigă cel mai mult teren sunt adesea cele în care tarifele au devenit mai competitive, Polonia, Cehia, Elveția și Albania remarcându-se drept cele mai clare exemple.