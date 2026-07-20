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Amenda pe care șoferii o riscă foarte des vara, mai ales în vacanță

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Amenda pe care șoferii o riscă foarte des vara, mai ales în vacanțăMasina. Sursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Amenda pe care șoferii o riscă foarte des vara, mai ales în vacanță. Conducerea autoturismului în șlapi (încălțăminte de plajă, fără închidere la spate) a devenit o practică frecventă printre șoferii români, în special vara, în vacanță pe litoral, însă ea poate atrage amenzi din partea Poliției Române.

Amenda pe care șoferii o riscă foarte des vara

Deși nu există o sancțiune distinctă dedicată exclusiv acestui obicei, Codul Rutier permite amendarea șoferilor care poartă încălțăminte nepotrivită.

Conform art. 102 alin. (3) lit. h) din OUG 195/2002, polițistul rutier poate aplica amendă dacă consideră că încălțămintea „nu permite folosirea corectă a pedalelor”. Aceasta intră în clasa a IV-a de sancțiuni, ceea ce înseamnă 2 sau 3 puncte amendă, echivalentul a 290 lei sau 435 lei.

Riscurile conducerii unui automobil încălțat în șlapi

Specialiștii în siguranță rutieră atrag atenția că șlapii prezintă riscuri reale: talpa subțire și alunecoasă poate întârzia reacția la frână, poate aluneca de pe pedală în momente critice sau poate bloca pedalele. Aceste situații cresc semnificativ riscul de accident.

În practică, amenzile pentru conducere în șlapi nu sunt foarte frecvente, dar au crescut în ultimii ani, mai ales în zonele turistice de pe litoral și în marile orașe. Polițiștii aplică sancțiunea de obicei atunci când observă că șoferul are probleme de control al vehiculului sau după un incident minor.

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Șlapi. Sursa: dreamstime.com

„Încălțămintea trebuie să asigure aderență bună și control precis asupra pedalelor. Șlapii nu îndeplinesc aceste condiții de siguranță”, explică reprezentanții Poliției Române.

Cum poți evita amenda

Pentru a evita amenda și, mai important, un accident, șoferii sunt sfătuiți să poarte pantofi cu talpă aderentă sau adidași. Mulți specialiști recomandă păstrarea unei perechi de încălțăminte adecvată în portbagaj pentru situațiile în care pleci de acasă în slapi.

Concluzia este clară: confortul de moment oferit de șlapi poate deveni un risc serios în trafic. Respectarea regulilor de siguranță rutieră, inclusiv alegerea unei încălțăminți potrivite, rămâne esențială pentru protejarea propriei vieți și a celorlalți participanți la trafic.

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