„Anna, ține-ți prostul acasă!” Cine este autorul graffiti-ului de pe Transfăgărășan

Bărbatul filmat în timp ce desena cu spray graffiti o declarație de dragoste pe o stâncă de pe Transfăgărășan a fost identificat de polițiști. Este vorba despre un bucureștean în vârstă de 55 de ani, care riscă o amendă cuprinsă între 3.000 și 6.000 de lei pentru actul de vandalism.

Inspectoratul de Poliție Județean Argeș a anunțat vineri că, în urma verificărilor demarate după sesizarea din 5 august, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș au reușit identificarea persoanei bănuite.

„În continuarea verificărilor efectuate în cazul sesizat la data de 5 august 2026, privind intervenția unui bărbat asupra unor formațiuni stâncoase din zona Transfăgărășan, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș au identificat persoana bănuită de comiterea faptei”, au transmis reprezentanții IPJ Argeș.

Potrivit unor surse, este vorba despre un bărbat în vârstă de 55 de ani, din București.

Autoritățile precizează că măsurile legale vor fi dispuse de comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Argeș, având în vedere natura faptei și prevederile legale incidente.

Conform legislației, bărbatul riscă o amendă contravențională cuprinsă între 3.000 și 6.000 de lei.

Cazul a devenit viral după ce un bărbat a fost filmat în timp ce scria cu spray, pe o stâncă de pe Transfăgărășan, numele „ANNA”, în cadrul unei declarații de dragoste.

Imaginile, publicate de reprezentanții Salvamont, au provocat un val de reacții pe rețelele sociale. Printre cele mai distribuite comentarii s-a numărat și mesajul: „Anna, ține-ți prostul acasă!”, alături de numeroase solicitări adresate autorităților pentru identificarea și sancționarea autorului.

Joi, polițiștii și comisarii de mediu din Argeș au anunțat că au demarat verificări pentru identificarea bărbatului și că vor lua măsurile legale care se impun în urma actului de vandalism. La doar o zi distanță, autorul a fost identificat.