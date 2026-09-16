În fiecare toamnă, pe șoselele din România apare o amendă pe care mulți șoferi o descoperă abia când o primesc. Nu este legată de viteză, de depășiri sau de centura de siguranță, ci de ceva mult mai banal: geamurile murdare. Deși pare o sancțiune minoră, ea este prevăzută clar în Codul Rutier și este aplicată destul de des exact în această perioadă a anului.

Conducătorii auto sunt obligați să mențină curate parbrizul, luneta și geamurile laterale. Dacă murdăria restrânge sau estompează vizibilitatea în timpul mersului, fapta constituie contravenție.

Sancțiunea se încadrează, de regulă, la clasa a III-a de amenzi, ceea ce înseamnă mai multe puncte-amendă. În practică, suma poate ajunge ușor la peste 1.000 de lei, în funcție de valoarea punctului de amendă din anul respectiv și de aprecierea agentului constatator.

Legea nu definește exact „cât de murdar” trebuie să fie un geam pentru a atrage sancțiunea. Decizia rămâne, în mare măsură, la latitudinea polițistului. Tocmai de aceea, mulți șoferi rămân surprinși când sunt opriți pentru o problemă pe care o considerau nesemnificativă.

Toamna reunește toate condițiile pentru ca geamurile să se murdărească rapid și greu de curățat. Frunzele ude se lipesc de parbriz și de lunetă, ploaia amestecă praful cu noroiul și lasă o peliculă opacă, iar diminețile cu ceață agravează situația.

Mulți șoferi pornesc la drum fără să șteargă bine mașina, crezând că „se vede destul de bine”. Pentru polițiști, însă, criteriul este simplu: dacă vizibilitatea este afectată, sancțiunea poate fi aplicată.

Aceeași logică se aplică și numerelor de înmatriculare. Dacă sunt acoperite de noroi, frunze sau alte resturi și nu mai pot fi citite, șoferul riscă o altă amendă. De asemenea, obiectele agățate de oglinda retrovizoare sau accesoriile care stingheresc câmpul vizual pot atrage sancțiuni, uneori chiar mai usturătoare.

Soluția este simplă și costă foarte puțin. Ține în mașină o lavetă bună și lichid de parbriz. Înainte de a pleca, dedică un minut ștergerii parbrizului, a lunetei și a geamurilor laterale. Este o rutină care nu doar că te ferește de amendă, ci crește real siguranța în trafic, mai ales pe timp de ploaie, ceață sau lumină redusă.

Toamna aduce pe șosele mai multă umezeală, mai puțină lumină și mai multe riscuri. Printre ele se numără și această amendă aparent banală, dar destul de frecventă. Câteva secunde de atenție înainte de a urca la volan pot face diferența între o deplasare fără griji și o surpriză neplăcută din partea poliției.