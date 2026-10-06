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Proprietarii își pot înregistra online domiciliul și reședința. Ce trebuie să știe

Proprietarii își pot înregistra online domiciliul și reședința. Ce trebuie să știeSursa foto: Agenția Servicii Publice
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Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Proprietarii de locuințe din Republica Moldova își pot înregistra online domiciliul sau reședința temporară, fără să mai meargă la ghișeu. Noul serviciu permite și înregistrarea copiilor minori, dar și radierea unor persoane terțe din locuință. Cererea poate fi depusă prin EVO sau pe pagina Agenției Servicii Publice (ASP).

Serviciul este destinat cetățenilor care dețin sau coproprietari ai unei locuințe din Republica Moldova. Pentru a depune cererea online este necesar un act de identitate valabil și o semnătură electronică activă.

Totodată, dreptul de proprietate asupra locuinței trebuie să fie înregistrat în Registrul bunurilor imobile, iar adresa imobilului să fie înregistrată și verificată în registrul de stat al adreselor.

Datele sunt verificate automat de sistem, astfel încât solicitantul nu trebuie să prezinte separat documentele care confirmă proprietatea, dacă acestea sunt deja înregistrate în registrele de stat.

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Sursa foto: Freepik

Cum se face înregistrarea

Cererea poate fi depusă prin aplicația mobilă EVO, portalul evo.gov.md sau pagina web a ASP.

După autentificarea prin MPass, utilizatorul selectează locuința și serviciul dorit, completează cererea, o semnează electronic și achită taxa prin MPay.

Confirmarea depunerii cererii și rezultatul examinării sunt transmise prin e-mail. Informația despre noua adresă poate fi verificată ulterior și în Cabinetul personal EVO.

Copiii pot fi incluși în aceeași cerere

O singură cerere poate include mai multe operațiuni. De exemplu, proprietarul se poate înregistra la adresă și poate solicita, în anumite condiții, înregistrarea copiilor săi minori.

Procedura poate fi utilizată, între altele, atunci când părinții sunt căsătoriți oficial, iar copiii cu vârsta de peste 14 ani dețin un act de identitate valabil.

Dacă o persoană deține mai multe locuințe, poate alege adresa la care dorește să fie înregistrată. Pentru fiecare cerere poate fi indicată însă o singură adresă.

Și radierea altor persoane poate fi făcută online

Noul serviciu permite și radierea unor persoane terțe din locuință.

Proprietarul unic poate solicita online radierea tuturor persoanelor terțe înregistrate la adresa sa. În cazul unei coproprietăți, regulile sunt diferite: pot fi radiate online doar persoanele care au fost înregistrate înainte ca solicitantul să dobândească respectiva cotă-parte.

Pentru persoanele înregistrate ulterior este nevoie de acordul tuturor coproprietarilor, iar procedura trebuie făcută la ghișeu.

„Datele sunt verificate automat de sistem, iar solicitantul poate depune și semna electronic cererea, fără a se deplasa la un ghișeu. Într-o singură cerere pot fi solicitate mai multe operațiuni, inclusiv înregistrarea proprietarului, a copiilor minori și radierea unor persoane terțe”, precizează Agenția Servicii Publice.

Sursa foto: Guvernul Republicii Moldova

Atenție la buletinele de tip card bancar

ASP vine și cu o atenționare importantă pentru persoanele care dețin buletine de identitate de tip card bancar, emise în perioada 7 martie 2013 – 31 martie 2025.

Utilizarea noului serviciu online de către aceste persoane va duce la anularea automată a buletinului. Ulterior, titularii vor trebui să solicite o nouă carte de identitate la un oficiu al Agenției Servicii Publice.

Noul serviciu este disponibil pe pagina web a ASP, în aplicația mobilă EVO și pe portalul evo.gov.md, oferind proprietarilor posibilitatea de a-și gestiona online domiciliul sau reședința temporară.

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