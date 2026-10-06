Justitie

Mihai Chirica, din nou la DNA. Primarul Iașiului, pus sub acuzare în dosarul „Păcura”

Mihai Chirica, din nou la DNA. Primarul Iașiului, pus sub acuzare în dosarul „Păcura”Mihai Chirica. Sursa foto: Facebook/Mihai Chirica
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Din cuprinsul articolului

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a fost audiat marți, 6 octombrie 2026, la sediul DNA Iași și a fost informat, potrivit unor surse judiciare, că are calitatea de inculpat în dosarul „Păcura”.

Edilul a stat aproximativ o oră la Direcția Națională Anticorupție, într-o anchetă care vizează dispariția unei cantități importante de combustibil din rezerva de stat și plata ulterioară a aproximativ două milioane de lei din fondurile municipalității.

La ieșirea din sediul DNA, Mihai Chirica a declarat că situația procesuală nu s-ar fi schimbat. „Este aceeași situație ca data trecută. Nu s-a schimbat nimic. Dosarul s-a pus în mișcare”, a spus primarul Iașiului, potrivit declarației publicate de News.ro și Ziarul de Iași.

Ce este dosarul „Păcura”

Ancheta DNA vizează modul în care au fost gestionate rezervele de combustibil deținute de stat și depozitate la CET II Holboca, în contextul sistemului de termoficare din Iași.

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Potrivit informațiilor publicate de presa locală și națională, procurorii verifică dispariția a peste 500 de tone de păcură care se aflau în regim de rezervă de stat. În anchetă este analizată și plata făcută ulterior de municipalitate către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale pentru cantitatea care nu mai exista fizic în stoc. News.ro

Ziarul de Iași relatează că anchetatorii verifică o plată de aproximativ două milioane de lei efectuată de municipalitatea ieșeană pentru combustibilul lipsă. Alte informații publicate în presa locală indică suma de 2.036.882 de lei și o cantitate de 542,494 tone de păcură. Aceste elemente fac parte din acuzațiile și aspectele investigate de procurori, iar stabilirea răspunderii penale aparține organelor judiciare și, în final, instanței. Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene

Ancheta a început să fie vizibilă public în 2024

Dosarul DNA a devenit public în decembrie 2024, când procurorii au solicitat documente de la Primăria Iași, Termo-Service, CET Tudor și CET Holboca. Verificările au vizat documente tehnice și economice referitoare la funcționarea sistemului de termoficare în perioada 2021-2023. Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene

În ceea ce privește păcura, anchetatorii au urmărit inclusiv responsabilitățile privind depozitarea combustibilului cu conținut redus de sulf, aflat în regim de rezervă de stat în perioada 2021-2022.

Chirica

Chirica / sursa foto: captură video

Au fost solicitate, de asemenea, documente privind relațiile dintre entitățile implicate în sistemul de termoficare, precum și fișe de post și contracte de muncă ale persoanelor care aveau atribuții legate de administrarea și gestionarea combustibilului. Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene

Percheziții la Primăria Iași și noi audieri

Investigația a continuat în 2026. Pe 27 mai, procurorii DNA au făcut percheziții în mai multe birouri din cadrul Primăriei Iași, fiind ridicate documente în legătură cu ancheta. News.ro

În luna septembrie, mai mulți angajați ai Primăriei Iași au fost chemați la DNA pentru audieri. Printre aceștia s-au aflat purtătorul de cuvânt al instituției, Sebastian Buraga, și consilierul juridic Alexandra Chirilă. Audierile au vizat aspecte legate de modul în care au fost gestionate documentele și corespondența referitoare la situația păcurii. Digi24

Mihai Chirica fusese audiat anterior, în 22 aprilie 2026, în același dosar. La acel moment, primarul declara că procurorii l-au întrebat despre evidența rezervei de păcură și despre documentele puse la dispoziția municipalității de Administrația Națională a Rezervelor de Stat. News.ro

Ce înseamnă schimbarea calității procesuale

Potrivit informațiilor publicate marți de surse judiciare, Chirica a fost informat că are acum calitatea de inculpat în dosarul „Păcura”. Această calitate intervine în cadrul urmăririi penale atunci când procurorii formulează o acuzație față de o persoană, fără ca acest lucru să reprezinte o condamnare.

Ancheta DNA este în continuare în desfășurare. În cazul dosarului „Păcura”, acuzațiile și responsabilitățile persoanelor cercetate urmează să fie stabilite în cadrul procedurilor judiciare.

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