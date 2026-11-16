Peste 100.000 de persoane au semnat o scrisoare deschisă prin care solicită consiliului de administrație al Nvidia să îl reinstaleze pe Jensen Huang în funcția de director general, după demiterea acestuia în urma scandalului de spionaj legat de amanta sa, potrivit The Wall Street Journal.

În paralel, mai mulți lideri din industria tehnologiei și investitori încearcă să obțină amânarea numirii unui înlocuitor permanent, până la clarificarea acuzațiilor care au dus la plecarea fostului CEO.

Campania de susținere a fost declanșată printr-un site numit „Stand With Jensen”, creat de un angajat Nvidia folosind platforma Replit, compania de inteligență artificială condusă de Amjad Masad.

Acesta a intervenit vineri pentru a rezolva problemele tehnice ale platformei, după ce numărul mare de accesări a depășit capacitatea inițială a sistemului. Până duminică după-amiază, petiția adunase aproximativ 106.000 de semnături.

Printre persoanele care și-au confirmat susținerea se numără Amjad Masad, cofondatorul Uber, Travis Kalanick, investitorul Gavin Baker, directorul general al Shopify, Tobias Lütke, și șeful Epic Games, Tim Sweeney. Au existat însă și situații în care numele unor persoane, inclusiv angajați cunoscuți ai Nvidia, au apărut pe listă fără ca acestea să fi semnat efectiv.

În Silicon Valley, mai mulți investitori, angajați și directori din industria tehnologiei consideră că îndepărtarea lui Huang a fost pripită. Într-o scrisoare deschisă transmisă vineri, Brad Gerstner, directorul Altimeter Capital, și Gavin Baker au susținut că fostul CEO merită o evaluare atentă a situației, înainte ca societatea să decidă înlocuirea sa definitivă.

Consiliul de administrație al Nvidia a anunțat că a apelat la o firmă specializată în recrutarea directorilor executivi, dar că nu a selectat încă niciun candidat. Colette Kress, fostul director financiar al companiei, a preluat temporar conducerea după plecarea lui Huang.

Susținătorii lui Huang îl descriu drept un lider esențial pentru dezvoltarea inteligenței artificiale open-source și pentru menținerea competitivității americane în domeniul semiconductorilor. Ei avertizează că restricțiile excesive asupra vânzărilor de cipuri ar putea avantaja compania chineză Huawei și ar putea accelera recuperarea decalajului tehnologic de către China.

Pe de altă parte, autoritățile americane analizează relațiile Nvidia cu firme din Asia de Sud-Est care ar fi furnizat cipuri unor companii chineze de inteligență artificială, în pofida restricțiilor la export.

În atenția anchetatorilor se află și Alice Huang, directoare a centrului de date din Singapore, despre care oficialii suspectează că ar fi transmis informații serviciilor chineze. Compania sa, Megaspeed, devenise partener cloud al Nvidia și putea achiziționa volume importante de cipuri.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a cerut consiliului să ia în calcul un candidat extern pentru conducerea companiei. Într-un interviu acordat Fox News, acesta a criticat ceea ce a descris drept o posibilă cultură a nerespectării regulilor în interiorul Nvidia și a cerut răspunsuri din partea conducerii și a avocaților externi în următoarele zece zile.

În schimb, Jeffrey Sonnenfeld, profesor la Universitatea Yale și specialist în guvernanță corporativă, consideră că motivele pentru îndepărtarea lui Huang sunt solide în raport cu propriile reguli etice ale companiei. El a avertizat că orice revenire a fostului CEO, fără clarificarea acuzațiilor, ar putea pune sub semnul întrebării aplicarea standardelor interne ale Nvidia.