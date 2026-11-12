Urmele trecutului presupusei spioane Alice Huang dispar de pe internetul chinezesc - dar au ieșit la iveală câteva detalii despre ascensiunea ei incredibilă de la elevă de provincie la amanta șefului Nvidia, Jensen Huang, scrie The New York Post.

Alice Huang, în vârstă de 49 de ani, era, potrivit unei surse care a întâlnit-o la un eveniment din Beijing în urmă cu aproximativ trei ani, o femeie înaltă, cu o vorbire blândă, cu o engleză rafinată și un talent pentru a capta atenția publicului.

„Era relaxată și foarte politicoasă”, a declarat sursa.

„Engleza ei era foarte bună și vorbea destul de încet. Era foarte sociabilă.”

Surse din provincia ei natală, Hunan, au declarat pentru The New York Post că Alice Huang s-a născut în 1977, a studiat la o școală de asistente medicale, a lucrat la Hunan TV și la postul de televiziune de stat CCTV, dar, în mod misterios, nu a deținut niciodată un post de angajat și că fusese căsătorită în Hunan înainte de a-l întâlni pe Kang Wei, analistul bursier și investitorul care, se pare, a prezentat-o ​​lui Jensen Huang.

Alice Huang, cunoscută și sub numele ei chinezesc Huang Le, este acuzată de serviciile secrete americane că a fost recrutată de Ministerul Securității Statului din China comunistă pentru a se apropia de șeful Nvidia. Beijingul a negat acuzațiile, iar ea nu a fost acuzată deocamdată de nicio faptă ilegală.

O fostă colegă de școală a declarat că Huang era „bună la băut”, sociabilă și avea „inteligență emoțională” ridicată. Este o relatare credibilă care a circulat în comunitatea chineză.

Un grup WeChat al foștilor ei colegi de gimnaziu a fost, de asemenea, închis în mod misterios, potrivit unor surse chineze.

Contul WeChat al lui Alice Huang, unde posta fotografii cu șeful Nvidia, a fost dezactivat, a relatat Financial Times. Iar cel mai important chatbot cu inteligență artificială din China, DeepSeek, refuză să răspundă la întrebări despre ea.

Alice Huang, cunoscută și sub numele ei chinezesc Huang Le, a urmat cursurile școlii gimnaziale Jiangnan din Nanzhushan, un oraș din orașul Xiangtan, a declarat sursa din Hunan. Aceasta a fost odată școala pentru copiii muncitorilor de la Fabrica de Mașini Jiangnan.

O fotografie de absolvire care circulă printre contactele chineze, atribuită unei foste colege de clasă, o arată pe Alice Huang printre elevele din clasa 9305.

De acolo, a urmat o școală secundară vocațională de asistență medicală, potrivit sursei - departe de studiourile TV, firmele de investiții și titanii tehnologiei care aveau să-i umple CV-ul ulterior.

Sursa credea că a studiat ulterior pentru o licență la Universitatea Normală Hunan, dar nu a putut confirma dacă a terminat-o.

Curând, Alice Huang a renunțat la uniforma de asistentă medicală pentru studioul TV, lucrând informal la Hunan TV și CCTV, a declarat sursa.

Ulterior, s-a mutat în domeniul financiar, devenind director executiv senior și partener de acțiuni la Shanghai Hexi Investment, unde se crede că l-a întâlnit pe Kang.

Alice Huang și Kang Wei s-au prezentat drept un cuplu căsătorit, potrivit unei surse care a întâlnit-o personal.

„Se numeau soț și soție, dar dacă erau căsătoriți legal sau nu, nu pot verifica”, a spus sursa.

Se presupune că Kang Wei l-ar fi cunoscut pe șeful Nvidia, Jensen Huang, prin afacerile pe care le-au făcut împreună în anii 2010. Kang cumpăra atunci companii chineze de jocuri video - principala afacere cu cipuri a Nvidia înainte de boom-ul inteligenței artificiale - și i l-a prezentat pe Huang.

Asta ar însemna că îl cunoștea pe șeful Nvidia de ani de zile, înainte de rapoartele recente care susțineau că l-a întâlnit în timp ce cumpăra cipuri de inteligență artificială în 2024.

Până în 2023, Alice Huang deținea un rol de conducere la Megaspeed, o firmă din Singapore care a cumpărat ulterior cipuri Nvidia în valoare de miliarde de dolari pentru centre de date din Asia de Sud-Est și Orientul Mijlociu.

Megaspeed a negat acuzațiile că ar fi deviat cipuri restricționate către China, dar anchete privind acest lucru au fost lansate în SUA și Singapore.

Fotografiile pe care Alice Huang le-a distribuit pe WeChat arată cine, băuturi și poze ei alături de unii dintre cei mai puternici oameni din tehnologie.

Într-un bar de whisky din Taipei, în 2024, ar fi trimis un mesaj text - iar câteva momente mai târziu, Jensen Huang a apărut, au socializat scurt, apoi a fost lăsată singură.

Dacă și când a devenit parte a unei operațiuni de informații sunt întrebări cheie cărora anchetatorii vor să le afle răspunsul.

Contul ei personal de WeChat oferă un indiciu despre ambiția ei nestăpânită. O postare spune „Rămâi prost, rămâi flămând” - un sfat celebru atribuit lui Steve Jobs, dar inversat în ordinea sa.

Această foame este exact ceea ce caută Beijingul atunci când recrutează oameni pentru operațiuni de informații.

„Este evident o muncitoare tenace, o femeie de afaceri tenace... Se pare că s-a modelat pentru a avea succes”, a declarat Nicholas Eftimiades, un ofițer superior de informații pensionar și autor al cărții „Spionaj chinezesc: operațiuni și tactici”.

„În China, având în vedere controlul Partidului Comunist Chinez asupra societății, dacă vrei să ai succes la acel nivel, probabil că vei juca frumos cu PCC”, a adăugat el.

Eftimiades a construit o bază de date cu peste 1.000 de cazuri de spionaj chinezesc. Spre deosebire de CIA sau MI6 din Marea Britanie, a spus el, Ministerul Securității Statului din China adoptă o abordare „a întregii societăți”, menționând o lege din 2017 care impune cetățenilor chinezi să sprijine activitatea de informații.

Atracția poate fi reprezentată de bani, naționalism, relațiile personale sau, în cazuri mai rare, se folosește constrângerea. Dar dacă Alice Huang ar fi fost compromisă, el crede că ar fi ceva legat de afaceri.

„Este o mișcare naturală pentru ea să coopereze cu PCC”, a spus Eftimiades. „Și în acest caz, dacă ar fi avut acces la Jensen Huang, sunt sigur că ar fi abordat-o și i-ar fi spus: «Bine, ne-ar prinde bine ajutorul tău».”

Nu orice spion începe ca spion, a remarcat săptămâna aceasta Peter Mattis, fost analist de contrainformații CIA și președinte al Fundației Jamestown. Guvernele străine încearcă adesea să exploateze relații care există deja.

„Dacă ai încredere în cineva, vorbești cu acea persoană despre lucruri despre care s-ar putea să nu vorbești cu alte persoane”, a spus Mattis.

Eftimiades nu o vede pe Huang ca pe un agent antrenat. „Spionii nu fac afaceri de miliarde de dolari”, a spus el. „Aceasta este o persoană care are un atu”.

Nici nu crede teoria conform căreia ea ar fi fost pur și simplu o contrabandistă de cipuri.

„Dacă este vorba de lucruri precum tehnologie sau contrabandă, nu te duci la directorul general”, a spus el. „Cred că ceea ce căuta ea era o politică... cum se simt membrii consiliului de administrație [al Nvidia], dacă sunt în favoarea vânzărilor către China.”

„Munca de informații este ca un cancer”, a adăugat el. „Odată ce obții o astfel de intrare, începi să te întrebi: «Bine, pe cine putem viza?»”