Jensen Huang, CEO Nvidia, investigat pentru spionaj

Consiliul de administrație al Nvidia a anunțat lansarea unei anchete privind rapoartele conform cărora Jensen Huang ar fi fost ținta unui efort de spionaj străin, după ce CEO-ul a avut o relație romantică cu un director suspectat că lucrează pentru serviciile de informații chineze, potrivit WSJ.

Anul trecut, oficialii americani au concluzionat că cetățeanul chinez Alice Huang, pe atunci director executiv de top la Megaspeed International, împărtășea informații cu guvernul chinez în timp ce lucra cu Nvidia pentru a construi centre de date în Asia. Alice Huang, cunoscută și sub numele de Huang Le, nu este rudă cu CEO-ul Nvidia.

Jensen Huang le-a cerut scuze duminică angajaților săi pentru că i-a fost infidel soției sale.

„Datorez scuze familiei mele și vouă tuturor”, a scris Huang. „Nu există nicio scuză pentru ceea ce am făcut.” CEO-ul și soția sa, Lori Huang, sunt căsătoriți de aproximativ 40 de ani și au doi copii adulți care lucrează pentru Nvidia.

Consiliul de administrație al companiei a declarat duminică într-un comunicat că nu are niciun motiv să creadă că secretele companiei sau securitatea națională au fost compromise și și-a exprimat încrederea în conducerea CEO-ului. Un comitet de directori independenți, ajutați de consilieri externi, va supraveghea ancheta, a declarat consiliul, iar „ancheta va examina toate informațiile disponibile”.

„Știrile de astăzi nu vor încetini NVIDIA. Jensen se angajează să continue să conducă NVIDIA în calitate de CEO fără întrerupere”, a declarat un purtător de cuvânt al Nvidia într-un comunicat. Compania a declarat anterior că interacțiunile lui Jensen Huang cu Alice Huang „nu au fost neobișnuite sau neașteptate”, având în vedere legăturile lor de afaceri.

Nvidia, cu o capitalizare de piață de 4,5 trilioane de dolari, a devenit o favorită a boom-ului inteligenței artificiale din America. Vinde procesoare avansate de AI, cunoscute sub numele de unități de procesare grafică, și alte componente hardware în valoare de sute de miliarde de dolari și a oferit garanții și garanții financiare unor segmente uriașe ale industriei AI.

Ancheta are loc în contextul în care Huang face lobby pe lângă guvernul SUA și liderii din întreaga lume pentru a permite libera circulație a cipurilor care alimentează cele mai recente modele de inteligență artificială și încearcă să respingă îngrijorările că o astfel de abordare ar putea compromite securitatea națională.

Rolul lui Huang în fruntea celui mai important proiectant de cipuri din lume l-a transformat într-un superstar al tehnologiei la nivel global, dar a atras critici din partea scepticilor din interiorul și din afara guvernului care se opun eforturilor de susținere ale Nvidia.

Senatorul John Cornyn (Republican, Texas) a declarat duminică pe X: „Este necesară o anchetă de supraveghere a Congresului”. Trei Republicani din Cameră i-au cerut anterior lui Huang să informeze parlamentarii cu privire la acuzații.

Directorul general al Nvidia se numără printre directorii de tehnologie cei mai apropiați de președintele Trump, acesta chemându-l frecvent pentru a se consulta cu privire la politicile legate de inteligența artificială și RP Chineză, lăudând în același timp strategia economică a Casei Albe.

Trump a aprobat inițiativa Nvidia de a exporta unele dintre cipurile sale mai vechi în China și a adoptat o strategie de AI favorabilă industriei, în ciuda scepticismului public cu privire la această tehnologie. Democrații, în schimb, cer o supraveghere mai strictă și chiar naționalizarea domeniului.

Abordarea lui Trump a divizat administrația, oficialii insistând pentru restricții mai stricte la export și o supraveghere mai strictă, frustrați de influența lui Huang și a altor directori din industrie.

Întrebat de reporteri duminică dacă Huang ar trebui să rămână în funcția de director general al Nvidia, Trump a spus: „Cred că da, oh, da, sigur”, adăugând că „este un tip onorabil. Cred că probabil are o scuză pentru asta”.

„A făcut o treabă uimitoare pentru țara noastră”, a spus Trump.

Megaspeed a fost desprinsă dintr-o companie chineză în 2023, ca o firmă cu sediul în Singapore care construia centre de date în Asia de Sud-Est. Este una dintre numeroasele companii din zonă care au stabilit parteneriate cu Nvidia, promițând să utilizeze cipurile companiei în centre de date și să închirieze acea capacitate de calcul clienților.

Astfel de afaceri au fost analizate pentru că ar putea direcționa cipuri către China și ar permite clienților chinezi să utilizeze puterea de calcul.

Funcționari din mai multe agenții americane, inclusiv Departamentul Comerțului și Departamentul Justiției, investighează Megaspeed și potențialele sale legături cu guvernul chinez de mai bine de un an, potrivit unor persoane familiarizate cu situația.

Numele Megaspeed a apărut în deliberările din ultimele săptămâni cu privire la publicarea sau nu a numelor a câteva zeci de companii, inclusiv firme cu sediul în China sau afiliate companiilor chineze, pe Lista Entităților din SUA a guvernului, au declarat unele dintre persoanele familiarizate cu problema.

O astfel de mișcare ar fi interzis oficial companiilor americane să facă afaceri cu Megaspeed și celelalte companii și le-ar fi supus unor controale stricte la export. Până în prezent, nici Megaspeed, nici celelalte firme nu au fost adăugate pe listă, iar oficialii agenției au decis să lase deciziile în această privință în mâinile unor oficiali guvernamentali de rang înalt implicați în negocierea problemelor comerciale dintre SUA și China, au declarat aceste persoane.

Megaspeed nu a putut fi contactată imediat pentru comentarii. Compania a declarat anterior că este o „companie conformă și legitimă”.

Oficialii din Singapore, unde își are sediul Megaspeed, și din Taiwan, au devenit îngrijorați de Alice Huang și legăturile sale cu China, a relatat anterior The Journal. Autoritățile din Singapore și Taiwan care au investigat presupusele sale legături cu serviciile de informații chineze au crezut că a fost recrutată după ce au aflat despre ceea ce au considerat a fi o relație strânsă cu Jensen Huang.

Un reprezentant al Forțelor de Poliție din Singapore a declarat anterior că anchetele privind Megaspeed sunt în curs de desfășurare și a refuzat să ofere detalii specifice. Ministerul Afacerilor Interne din Singapore a declarat că „nu au existat astfel de anchete efectuate în ceea ce o privește pe Alice Huang” pentru presupusele sale legături cu China.

Ambasada Chinei la Washington, D.C., a respins anterior acuzațiile de spionaj, spunând că China se opune a ceea ce a numit trafic de informații și că dezvoltarea tehnologică a națiunii s-ar baza pe „inovație independentă”.

Alice Huang a dispărut în China pentru o perioadă la sfârșitul anului 2024, pe măsură ce autoritățile au început să o supravegheze. Nu s-a putut stabili unde se află acum sau dacă încă deține un rol de conducere la Megaspeed. Încercările anterioare de a o contacta pentru comentarii au fost nereușite.