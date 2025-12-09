Trump permite vânzarea ce cipuri AI Nvidia către firmele chineze

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat pe Truth Social că va permite gigantului producător de cipuri de inteligență artificială, Nvidia, să își vândă cipurile avansate H200 către „clienți aprobați” din R.P. Chineză.

„Vom proteja securitatea națională, vom crea locuri de muncă în America și vom menține poziția de lider a Americii în domeniul inteligenței artificiale”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

Decizia se va aplica și altor companii americane de cipuri, precum AMD, și vine după un lobby extins al directorului Nvidia, Jensen Huang, care a vizitat Washingtonul săptămâna trecută pentru a obține sprijin.

Trump a anulat interdicția de vânzare a cipurilor în iulie, dar a cerut ca Nvidia să plătească guvernului SUA 15% din veniturile sale din China.

Nvidia - atât cea mai importantă firmă de cipuri din lume, cât și cea mai valoroasă companie - s-a aflat în centrul unui conflict geopolitic între SUA și R.P. Chineză în ultimele luni și i s-a interzis să își vândă cele mai avansate cipuri către Beijing.

Se pare că regimul comunist de la Beijing a ordonat apoi companiilor sale de tehnologie să înceteze să cumpere cipuri Nvidia fabricate pentru a fi utilizate pe piața chineză.

„Aplaudăm decizia președintelui Trump de a permite industriei americane de cipuri să concureze pentru a susține locurile de muncă bine plătite și producția din America”, a declarat Nvidia într-un comunicat furnizat BBC.

H200 de la Nvidia este cu o generație în urma cipului său Blackwell, considerat a fi cel mai avansat semiconductor AI din lume.

Huang a declarat în septembrie că SUA trebuie „să se asigure că oamenii pot accesa această tehnologie din întreaga lume, inclusiv din China”.

De asemenea, el a avertizat în repetate rânduri că R.P. Chineză, care a cultivat propriul ecosistem de producție de cipuri, este aproape în urma SUA în dezvoltarea de cipuri.

Nvidia a salutat anunțul lui Trump luni.

„Oferirea H200 clienților comerciali aprobați, verificați de Departamentul Comerțului, atinge un echilibru bine gândit, excelent pentru America”, a declarat Nvidia în comunicatul său.

Acțiunile companiei au crescut ușor la această veste.

Vânzarea de cipuri H200 către unii clienți chinezi „câștigă timp” pentru ca SUA să negocieze un acord cu Beijingul privind pământurile rare și să prevină perturbări majore ale lanțurilor de aprovizionare globale, susține Alex Capri, de la Universitatea Națională din Singapore.

Regimul comunist de la Beijing le-a cerut anterior firmelor locale de tehnologie să respingă cipurile H20 mai vechi de la Nvidia și să cumpere semiconductori produși pe plan intern, a remarcat el. Iar Centrul pentru Securitate și Tehnologii Emergente (CSET) al Universității Georgetown a anunțat că „Armata Populară de Eliberare” a Chinei comuniste folosește cipuri avansate proiectate de companii americane pentru a dezvolta capabilități militare bazate pe inteligență artificială.

„Prin facilitarea accesului chinezilor la aceste cipuri AI de înaltă calitate, permiteți R.P. Chineze să utilizeze și să implementeze mai ușor sisteme AI pentru aplicații militare”, a declarat Cole McFaul, analist senior de cercetare la CSET. „Ei doresc să valorifice cipurile avansate pentru avantajul pe câmpul de luptă.”