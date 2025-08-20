Economie

Nvidia insistă să vândă cipuri AI în China comunistă

Nvidia insistă să vândă cipuri AI în China comunistă. Sursa foto: Wikipedia
Nvidia a anunțat marți că analizează mai multe produse, după ce au apărut informații conform cărora compania lucrează la un nou cip de inteligență artificială pentru piața chineză, mai avansat decât modelul H20. „Evaluăm o varietate de produse pentru foaia noastră de parcurs, astfel încât să fim pregătiţi să concurăm”, a transmis compania, într-un comunicat pentru CNBC.

Noul cip Nvidia, produs pentru piața din China

Noul cip, numit provizoriu B30A, este construit pe modelul Blackwell și va fi trimis clienților din China pentru testare începând de luna viitoare.

Nvidia a transmis, într-un comunicat pentru CNBC, că analizează mai multe produse pentru planul său de dezvoltare, astfel încât să fie pregătită să concureze în limitele stabilite de guverne.

„Toate produsele noastre sunt dezvoltate cu aprobarea deplină a autorităţilor relevante şi sunt destinate exclusiv utilizării comerciale benefice”, se mai arată în comunicat.

Lutnick: Trump ascultă companiile de tehnologie

Secretarul Comerțului, Howard Lutnick, l-a lăudat marți pe directorul Nvidia, Jensen Huang, și a declarat că nu ar fi surprins dacă acesta ar încerca să lanseze un nou cip pe piața din China.

„L-am auzit prezentând idei preşedintelui, şi preşedintele ascultă companiile noastre de tehnologie. Va decide cum va proceda”, a spus Lutnick.

Howard Lutnick

Howard Lutnick. Sursa foto: Facebook

Nvidia și AMD, taxate pentru vânzările din China

La începutul lunii, Nvidia și rivalul său AMD au acceptat să cedeze guvernului american 15% din veniturile obținute din vânzările către China, în schimbul continuării exporturilor în această regiune.

Administrația Trump a blocat în aprilie vânzarea de cipuri avansate către China, invocând motive de securitate naţională. Ca răspuns la restricțiile impuse de administrația Biden în 2023, Nvidia a creat cipul H20 pentru piața chineză, iar AMD a dezvoltat modelul MI308 destinat clienților din această țară.

Trump a declarat recent că inițial solicitase 20% din vânzările Nvidia în China, dar Jensen Huang a reușit să reducă procentul la 15%. Președintele a precizat că ar putea aproba vânzarea unui model Blackwell „semnificativ redus” ca performanță pe piața chineză, menționând o diminuare de „30% până la 50%” a capacităților procesorului.

