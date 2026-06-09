Politica

Eugen Tomac respinge zvonurile privind retragerea din cursa pentru Guvern: „Voi merge până la votul din Parlament”

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Eugen Tomac respinge zvonurile privind retragerea din cursa pentru Guvern: „Voi merge până la votul din Parlament”Eugen Tomac Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Premierul desemnat Eugen Tomac a transmis marți seară că nu intenționează să renunțe la mandatul primit de la președintele Nicușor Dan pentru formarea Guvernului. După consultările purtate în ultimele două zile cu partidele parlamentare, acesta a afirmat că va continua procedura până la votul de învestitură din Parlament și s-a declarat optimist în privința obținerii sprijinului necesar.

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