Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Tomac a respins aceste informații și a transmis că va continua procesul de formare a Guvernului până la finalizarea procedurilor parlamentare. Premierul desemnat a afirmat că zvonurile privind o posibilă retragere din funcție nu au fundament și a subliniat că își va duce mandatul până la capăt.

„Circulă un zvon că mâine aş intenţiona să îmi depun mandatul, în urma unei presupuse lipse de sprijin din partea partidelor politice. Este fals! Mandatul pe care l-am primit cu onoare şi responsabilitate de la preşedintele Nicuşor Dan este să formez Guvernul şi, bineînţeles, voi duce această procedură până la votul Parlamentului. E calea firească, în concordanţă cu principiile pe care le am”, a scris Eugen Tomac.

Tomac a arătat că rămâne încrezător în șansele Cabinetului pe care îl propune și consideră că Parlamentul va acorda votul necesar pentru instalarea noului Guvern.

„Sunt încrezător, totuşi, aşa cum am afirmat de fiecare dată după consultări, că votul va fi unul favorabil. Toţi cei care trâmbiţează ipoteze menite să divizeze nu au niciun temei şi fac, aşadar, apel la vigilenţă. Avem nevoie, mai mult ca oricând, să rămânem uniţi şi concentraţi pe acelaşi scop: formarea Guvernului şi obţinerea votului de învestitură", a mai afirmat Eugen Tomac.

Premierul desemnat a reluat ulterior apelul la unitate și prudență în fața informațiilor care circulă în spațiul public.

„Toţi cei care trâmbiţează ipoteze menite să divizeze nu au niciun temei şi fac, aşadar, apel la vigilenţă. Avem nevoie, mai mult ca oricând, să rămânem uniţi şi concentraţi pe acelaşi scop: formarea Guvernului şi obţinerea votului de învestitură”, a adăugat premierul desemnat.

În ultimele două zile, Eugen Tomac a avut o serie de întâlniri cu reprezentanții partidelor parlamentare, ai grupului minorităților naționale și cu parlamentari neafiliați, în încercarea de a obține sprijin pentru viitorul Cabinet.

Tomac a fost desemnat să formeze Guvernul săptămâna trecută de către președintele Nicușor Dan și continuă negocierile pentru obținerea majorității necesare în Parlament.