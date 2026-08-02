Incendiile de vegetație din sudul Franței s-au apropiat de Château Miraval, proprietatea viticolă pentru care Brad Pitt și Angelina Jolie se judecă după vânzarea participației actriței. Domeniul din Correns, evaluat la 164 de milioane de dolari, nu pare să fi fost atins de flăcări, însă pompierii intervin în apropiere. Fotografiile obținute vineri de TMZ arată coloane groase de fum deasupra zonei în care se află proprietatea și podgoriile din jur. Până în prezent, Château Miraval pare să nu fi fost afectat, însă incendiile continuă să se extindă în sudul Franței.

Potrivit publicației, pompierii încearcă să țină flăcările sub control cu ajutorul elicopterelor și al autospecialelor. Pentru intervenție este folosită și apa dintr-un lac privat aflat pe vasta proprietate.

Brad Pitt și Angelina Jolie au cumpărat domeniul în 2008, pentru 28,4 milioane de dolari. Château Miraval a devenit ulterior locul unor momente importante din relația celor doi actori.

În 2012, Brad Pitt a cerut-o în căsătorie pe Angelina Jolie în această proprietate. Nunta lor secretă a avut loc tot acolo, în august 2014.

După despărțirea din 2016, domeniul viticol a devenit obiectul unei dispute în instanță.

Angelina Jolie și-a vândut participația în anul 2021, iar Brad Pitt a susținut că tranzacția a fost făcută fără ca el să fie consultat.

Actorul a dat-o în judecată și a solicitat despăgubiri în valoare de 35 de milioane de dolari. Procesul privind Château Miraval continuă, deși acordul de divorț dintre cei doi foști soți a fost finalizat în decembrie 2024.

Incendiile au ajuns și în apropierea proprietății deținute de George și Amal Clooney în Provence. Cei doi au fost nevoiți să își evacueze locuința din Brignoles, în timp ce focul continua să se extindă în regiune.

George și Amal Clooney dețin din 2021 Domaine du Canadel, un domeniu viticol din secolul al XVIII-lea care a devenit reședința lor principală. George Clooney i-a trimis o scrisoare primarului Didier Bremond, în care a vorbit despre situația proprietății și despre sprijinul acordat comunității.

„Dragă Didier, în acest moment nu avem nicio idee dacă frumoasa noastră casă va trece cu bine peste această perioadă cumplită”, a scris el. „În timp ce evacuăm Brignoles, vrem să subliniem două lucruri: în primul rând, sperăm că tu și locuitorii orașului nostru sunteți în siguranță, iar în al doilea rând, Amal și cu mine ne angajăm ca, indiferent de ceea ce se va întâmpla cu localitatea noastră, să rămânem parte a acestei comunități și să contribuim la refacerea ei.”

Actorul și-a încheiat scrisoarea cu un mesaj adresat localnicilor.

„Iubim Brignoles și pe prietenii noștri care locuiesc acolo.”

Incendii de vegetație violente au izbucnit în mai multe regiuni din Franța, Spania, Grecia și Portugalia. În sud-vestul Franței, peste 220.000 de persoane au fost obligate să își părăsească locuințele din cauza flăcărilor.

Președintele Emmanuel Macron a mers la un centru de coordonare a intervențiilor din sudul țării și le-a cerut angajaților serviciilor de urgență să reziste în continuare.

„Știu că unii oameni au pierdut totul. Vom câștiga împreună această luptă împotriva incendiului”, a spus el. „Ne confruntăm cu o situație mai dificilă decât oricând după cel de-Al Doilea Război Mondial. Trebuie să fim realiști: săptămânile următoare vor fi grele și trebuie să perseverăm. Esențiale sunt intervenția rapidă și capacitatea de a rezista.”

Emmanuel Macron a afirmat că zonele distruse vor fi refăcute după stingerea incendiilor. Președintele francez a spus că țara va „replanta și reconstrui”, însă a avertizat că „provocările structurale provocate de schimbările climatice nu vor mai fi niciodată aceleași”.