Amal și George Clooney, la Palatul Buckingham. Momentul care a atras atenția fanilor

O înregistrare video surprinsă în timpul unei recepții organizate la Palatul Buckingham a devenit virală pe rețelele sociale, după ce fanii au observat un gest făcut de Amal Clooney în timpul salutului adresat Regelui Charles al III-lea.

Evenimentul a avut loc pe 25 iunie 2025, cu ocazia King’s Trust Awards, ceremonie dedicată premiării câștigătorilor fundației regale.

Printre invitați s-au numărat și actorul George Clooney și soția sa, avocata britanico-libaneză Amal Clooney.

Imaginile arată momentul în care Amal Clooney se apropie de monarh și, în loc să facă o reverență tradițională, își încrucișează picioarele și înclină ușor capul, în timp ce îi întinde mâna regelui.

Conform filmării, Regele Charles răspunde cu un zâmbet, îi strânge mâna și continuă discuția cuplului Clooney, arătând spre un punct din încăpere.

După ce clipul a fost distribuit pe platformele de socializare, mai mulți utilizatori au comentat gestul avocatei. Unul dintre cei care au publicat videoclipul a scris:

„Așa lipsă de respect! Amal nici măcar nu face o reverență în fața Regelui!”.

Alt utilizator a adăugat:

„Partea nepoliticoasă pentru mine a fost când și-a încrucișat picioarele, dar trebuie să înțelegeți că George și Amal s-ar putea să-l fi întâlnit deja pe Rege; reverența sau plecăciunea se face o singură dată”.

Un alt comentariu subliniază că gestul nu este obligatoriu:

„Nu este ‘necesar’, deși este un semn de respect. Când eram la școală, la festivitățile de premiere, obișnuiam să facem o mică reverență în timp ce dădeam mâna. Era ceva obișnuit la acea vreme”.

Dezbaterea a fost alimentată și de confuzii privind cetățenia soției lui George Clooney, Amal. Un utilizator a comentat:

„Este ea britanică? Doar supușii monarhului trebuie să facă reverență. Eu sunt american și nu aș face. Aș da mâna, cum facem la noi. Nu e lipsă de respect, doar o altă cultură”.

So disrespectful! Amal can’t even curtsy to The King! 😡 pic.twitter.com/hYtDLKA6Zf — Nancy Sidley (@nancytsidley) October 22, 2025

Mai mulți alți participanți la discuție au corectat această informație, reamintind că Amal Clooney deține atât cetățenie britanică, cât și libaneză. Unul dintre ei a scris:

„Regele a primit mult mai mult; Amal Clooney s-a aplecat ușor, i-a strâns mâna, a zâmbit și arăta foarte elegant – asta este mai mult decât o reverență”.

Potrivit site-ului oficial al Familiei Regale Britanice, nu există reguli stricte privind comportamentul atunci când cineva îl salută pe monarh.

Pe pagina oficială se menționează:

„Răspunsul simplu este că nu există coduri de comportament obligatorii – doar curtoazie.”

Această precizare a fost des invocată de utilizatorii care au considerat că gestul Amal Clooney nu contravine protocolului regal.

Recepția King’s Trust Awards 2025 a reunit personalități din diverse domenii, de la actori și artiști până la tineri antreprenori și activiști premiați pentru contribuțiile lor în comunitate.

Regele Charles a felicitat participanții și a discutat cu mai mulți invitați despre proiectele susținute de fundația regală.

Imaginile cu momentul dintre monarh și cuplul Clooney au fost distribuite de publicații britanice și internaționale, devenind rapid subiect de conversație în mediul online