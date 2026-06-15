Război în România, pace în Orientul Mijlociu?

Astăzi, de la ora 12:00, vă invităm la o ediție specială a podcastului „HAI România”, unde Dan Andronic îl are ca invitat pe Adrian Severin pentru o analiză de substanță a contextului geopolitic actual. Într-o lume în care echilibrele se schimbă sub ochii noștri, punem în oglindă două realități aparent paralele: Războiul din România: Nu vorbim doar despre conflictul de la graniță, ci despre un „război” hibrid, politic și social, care macină interiorul societății românești.

Cât de fragilă este stabilitatea noastră în acest an electoral decisiv? Pacea în Orientul Mijlociu: Este un ideal tangibil sau o utopie politică? Adrian Severin, cu expertiza sa diplomatică vastă, analizează dedesubturile negocierilor și jocurile de putere care pot schimba soarta regiunii. O discuție fără menajamente despre strategiile marilor puteri.

O privire critică asupra modului în care România navighează prin furtuna internațională. Răspunsuri la întrebări pe care alții evită să le pună despre viitorul nostru european și global. Când? Astăzi, ora 12:00 Unde? Pe platforma HAI România Nu ratați o oră de analiză politică de elită. Vă așteptăm în secțiunea de comentarii să discutăm temele care ne modelează viitorul!

Care este subiectul cel mai presant pe care ați dori să îl abordăm în discuția de astăzi dintre Dan Andronic și Adrian Severin? 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.