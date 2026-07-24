HAI România! Spionul care a stat la masă cu Ceaușescu și regina Angliei







Vineri, 24 iulie, începând cu ora 12:00, jurnalistul Dan Andronic aduce în fața publicului o ediție de colecție a podcastului său, avându-l ca invitat pe unul dintre cei mai cunoscuți foști ofițeri de informații externe ai României: Ristea Priboi. Emisiunea se va concentra pe dezvăluirile explozive din cea mai recentă carte a invitatului, intitulată sugestiv „Lumini și umbre în viața unui spion”, un volum care promite să deschidă arhivele memoriei asupra unora dintre cele mai tensionate momente din istoria spionajului românesc din perioada Războiului Rece.

De la fastul de la Buckingham la trădarea care a cutremurat sistemul Interviul condus de Dan Andronic va aborda episoade istorice cruciale în care Ristea Priboi a fost implicat direct sau la care a fost martor din interiorul Direcției de Informații Externe (DIE). Printre subiectele de maxim interes ale ediției de vineri se găsesc momente istorice importante.

Vizita istorică a lui Nicolae Ceaușescu la Londra (1978) Ristea Priboi va oferi detalii din culisele pregătirii și desfășurării vizitei de stat a cuplului Ceaușescu în Marea Britanie, inclusiv aspecte inedite despre primirea la Palatul Buckingham de către Regina Elisabeta a II-a și negocierile secrete purtate în acea perioadă. Trădarea generalului Ion Mihai Pacepa Defectarea lui Pacepa în iulie 1978 a reprezentat cea mai grea lovitură încasată vreodată de spionajul românesc.

Invitatul va analiza impactul acestui moment de cotitură din perspectiva ofițerilor operativi rămași fideli sistemului. Deconspirarea „ofițerilor fantomă” O consecință directă a fugii lui Pacepa a fost compromiterea masivă a rețelelor externe. Priboi va vorbi despre drama ofițerilor „fantome” (agenții acoperiți de tip „ilegal” plantați în Occident), a căror identitate a fost expusă peste noapte, distrugând vieți și operațiuni construite în zeci de ani.

Povești din lumea spionilor Dincolo de marile evenimente geopolitice, discuția va atinge și operațiunile neconvenționale (precum inedita aducere a semințelor de pepeni din California în România, eludând embargoul american) și viața dublă a ofițerilor de intelligence. Cine este Ristea Priboi? Repere biografice Pentru a înțelege greutatea declarațiilor sale, este esențială o privire asupra parcursului său profesional, unul care a traversat ambele regimuri politice ale României.

Cariera în intelligence: Născut în 1947, în comuna Brădești, județul Dolj, Ristea Priboi a absolvit Școala de Ofițeri de la Băneasa în anul 1968, fiind încadrat ulterior în Direcția de Informații Externe (DIE) a Securității. O mare parte a carierei sale operative s-a desfășurat în spațiul anglo-saxon. Între 1974 și 1978, a activat sub acoperire diplomatică la Londra, exact în perioada în care s-a organizat vizita de stat a lui Ceaușescu și a avut loc fuga lui Pacepa.

A condus ulterior diverse structuri din cadrul spionajului extern. După Revoluția din 1989, Priboi nu a părăsit sistemul de informații, fiind preluat în proaspăt înființatul Serviciu de Informații Externe (SIE), unde a activat ca ofițer de rang înalt până la trecerea sa în rezervă în 1997, cu gradul de colonel.

Tranziția către politică: Ulterior carierei în informații, Ristea Priboi a intrat în viața politică, devenind membru al Partidului Social Democrat (PSD). A ocupat funcții de consilier parlamentar și guvernamental, iar în perioada 2000–2004 a fost deputat în Parlamentul României, unde a deținut și funcția de președinte al Comisiei parlamentare de control al activității SIE.

Cariera sa publică a fost marcată de numeroase dezbateri și controverse în presă legate de natura activităților sale din perioada comunistă, subiecte pe care, de altfel, încearcă să le clarifice în volumul său memorialistic. Nu ratați podcastul realizat de Dan Andronic, care va fi difuzat vineri, 24 iulie, de la ora 12:00, oferind publicului o incursiune rară, la persoana întâi, în lumea închisă a spionajului românesc din a doua jumătate a secolului XX.

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